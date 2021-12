Riconoscete l’attrice in foto? Per anni l’abbiamo vista in una famosa serie televisiva

Riconoscete l’attrice in foto? Per tanti anni l’abbiamo seguita in una famosa serie televisiva di successo.

In questa foto era solo una bambina, ma adesso è una star del cinema. L’attrice è particolarmente nota per aver interpretato per tanti anni un amato personaggio in una famosa serie televisiva.

Aveva solo 14 anni quando è entrata a far parte della serie. Nel 2001 inizia ad immergersi nel vasto mondo del cinema. Ha recitato al fianco di importanti attori in film di successo ed è stata protagonista di numerose pellicole. Nello scatto mostrato in alto era solo una bambina, ma l’attrice ha mantenuto molti tratti del viso ancora oggi, come il suo splendido sguardo. L’avete riconosciuta?

In questo scatto era solo una bambina: l’attrice è nota grazie ad una famosa serie tv

Abbiamo amato e apprezzato l’attrice in una famosa serie televisiva statunitense. E’ entrata a far parte del cast quando aveva solo 14 anni. E’ stata presente per ben 133 episodi. Nella serie l’abbiamo vista crescere. Era il 1996 quando, grazie a questa fiction, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione.

Nel 2006 va via definitivamente. Personaggio fisso dalla prima alla sesta stagione, è diventata ricorrente nel settima, per arrivare come guest star nell’ottava e decima stagione. In questa famosissima serie televisiva ha interpretato il personaggio di Mary Candem, secondogenita di sette figli. Adesso, avete capito chi è la bambina in foto?

Ebbene, è l’amatissima attrice Jessica Biel. L’abbiamo conosciuta in Settimo cielo nel ruolo di Mary. Ma ben presto, arriva al cinema. Aveva solo 15 anni quando recita ne L’Oro di Ulisse e qualche anno più tardi prende parte al film A casa per Natale. Da quel momento, l’attrice ha avuto modo di ampliare la sua carriera. E’ stata la protagonista di importanti film e ha affiancato grandi star del cinema. Ora, osservando la foto da bambina, l’avreste mai riconosciuta? La Biel ha mantenuto molto tratti del viso e in particolare, il suo splendido sguardo.