In Beautiful interpreta Bill Spencer, ma avete mai visto la moglie? Bellissima; ecco gli scatti di coppia condivisi sui social.

È uno dei protagonisti assoluti di Beautiful. Nella soap, è diviso dall’amore per la moglie Katie Logan e la passione per la sorella della moglie, Brooke, ma anche l’attrazione per Steffy Forrester. Nella vita reale, però, nel cuore dell’attore Don Diamont c’è posto per una sola donna!

Avete mai visto la moglie del famoso attore? Sono sposati dal 2012 e insieme hanno due figli. Anche lei è stata un’attrice ed è apparsa anche in Baeutiful! Scopriamo di chi si tratta!

Beautiful, avete mai visto la moglie dell’attore che interpreta Bill Spencer?

Don Diamont è un famoso attore statunitense, noto per il ruolo di Brad Carlton in Febbre D’Amore e, attualmente, per quello del mitico Bill Spencer Jr in Beautiful. Il suo carattere forte e deciso lo ha reso uno dei “nemici” dei Forrester più amato dal pubblico. La vita sentimentale di Bill è piuttosto tormentata, ma quella di Don è serenissima.

Dal 2012, l’attore è felicemente sposato con Cindy Ambuehl, a cui è legato da diversi anni prima. Nel 2003 la coppia ha avuto due gemelli, Anton e Davis. L’attore era perà già padre di ben 4 figli, Lauren, Sasha, Alexander e Luca, nati dalle prime nozze con la designer Rachel Braun.

L’attuale moglie di Don oggi è un’agente immobiliare, ma ha lavorato come attrice in diverse serie di successo, come Wings e Seinfield. Ha recitato anche in Beautiful, proprio nel ruolo di un’agente immobilarie di nome Amy. Curiosi di vederli insieme? Ecco una foto postata dall’attore su Instagram:

Eh si, una coppia decisamente incantevole! Se amate Don e il suo mitico Bill Spencer, non potete non seguirlo su Instagram. Il suo canale è ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete! E tenetevi pronti perché sono in arrivo novità incredibili per il personaggio di Bill in Beautiful… le anticipazioni sono scoppiettanti. State seguendo le puntate su Canale 5?