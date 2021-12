Bruttissima notizia per gli allievi di Amici 21: “Siete dei bimbetti viziati”, dura punizione per i concorrenti.

Una puntata incandescente, quella di Amici trasmessa nel daytime di ieri, lunedì 6 dicembre 2021. Una puntata durante la quale abbiamo assistito a un duro provvedimento ricevuto dai concorrenti di questa edizione.

Ancora una volta, gli allievi della scuola sono stati richiamati per via del poco ordine e della scarsa igiene della casetta in cui vivono. Riuniti tutti in studio, i ragazzi hanno visonato i video raccolti dalla produzione, per poi ascoltare le durissime decisioni dei loro professori. In seguito i dettagli.

Amici 21, arriva una pesante punizione per gli allievi: “Incivili”, cosa è successo

“Per me questa cosa è un dolore, mi fa sentire umiliato”, spiega Rudy Zerbi al suo allievo LDA. “Tu da oggi per tutta la settimana pulisci tutta la casa, per tutti, i bagni per tutti, metti a posto le camere per tutti finché non avrai capito il significato che ha saper vivere civilmente in mezzo agli altri, il valore che ha stare qui dentro.” Queste le parole di Zerbi, che non nasconde la delusione.

“Per quanto riguarda i miei, credo che tutti debbano darsi da fare. La cosa che mi dà più fastidio è che ritorniamo a distanza di poche settimane sempre sullo stesso punto. Sapete benissimo che ci sono delle regole che valgono per tutti e che dovete avere rispetto dei compagni e del luogo in cui siete. Si deve crescere, non siete piccoli!”, aggiunge Lorella Cuccarini.

Anna Pettinelli, invece, ritiene che, essendoci già passati, far ripulire la casa non sia una punizione adeguata, poiché non ha sortito alcun effetto. Dopo aver dato degli incivili ai ragazzi spiega: “Vorrei pensare un attimo ad un provvedimento, voglio ragionarci”.

“Siete diventati dei ragazzini viziati, forse prima di avere tutti questi agi, servizi, lezioni, tutto quello che vi offre questa scuole, vi siete accomodati su questa grande fortuna. Per me siete assolutamente fuori luogo, vi è stato detto trecento volte, anche basta. Siete veramente dei bimbetti viziati, avete delle responsabilità”. Durissime le parole della maestra Alessandra Celentano, che spiega come nella vita se non seguiranno le regole saranno sempre dei disadattati. “Bisogna avere rispetto, la disciplina parte da questo, questa è la base di quello che poi fate, ballare, cantare ecc. Tutto dipende da come trattate le vostre cose, quelle degli altri e quelle di chi vi dà queste cose. È assurdo”, aggiunge Veronica Peparini.

Anche Raimondo Todaro non le manda a dire ai suoi allievi Mattia e Christian: “Siete recidivi, eravate state i più nominati l’altra volta tra i più disordinati. Voi avete l’aggravante che già ci siete passati. Dei provvedimenti vanno presi, a voi piace la parte bella di Amici, diventare famosi, leggere i commenti positivi, i followers che aumentano…” Per questo motivo Raimondo sceglie di togliere il cellulare ed Internet ai suoi allievi: “Intanto partiamo da questo, poi mi prendo del tempo, perché non è la prima volta. Mi hanno anche preso per il c***”.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire quali decisioni prenderanno i professori e quale sarà la punizione definitiva per gli allievi.