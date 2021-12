Arriva una notizia incredibile: è finalmente arrivata la conferma, sarà sul palco del Festival di Sanremo 2022.

Sta per tornare il nostro Festival nazionale della canzone! Sanremo 2022 è alle porte, e dopo l’annuncio dei concorrenti rivelato dal presentatore Amadeus, arriva una nuova conferma: sarà presente anche lui!

“Da ieri sera penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco” queste sono le parole del grande musicista che a quanto pare presenzierà nuovamente al prestigioso Festival di Sanremo. Dopo una sua breve assenza era tornato l’anno scorso per accompagnare la scorsa vincitrice dell’ Area Sanremo giovani, Elena Faggi. Il diretto interessato è un vero simbolo di questa manifestazione, con la sua incredibile esperienza alle spalle e la sua grande professionalità. Avete capito di chi si tratta? Accompagnerà uno dei concorrenti di quest’anno.

Sarà sul palco del Festival di Sanremo: è finalmente arrivata la conferma

Stiamo parlando del mitico direttore d’orchestra e grandissimo musicista napoletano, Beppe Vessicchio. Un volto storico della competizione sul palco dell’Ariston, fin dal 1990. Aveva già accompagnato diversi cantanti con la sua musica. Tra i vincitori di Sanremo che hanno collaborato con il direttore d’orchestra ricordiamo Avio Travel nel 2000, Alexia tre anni dopo, Valerio Scanu nel 2011 e Roberto Vecchioni con la sua bellissima canzone Chiamami ancora amore. Ad annunciare la sua partecipazione è proprio Vessicchio durante un’intervista con RTL 102.5, in cui spiega che probabilmente accompagnerà la band Vibrazioni, il cui frontman è Francesco Sarcina.

“Da ieri sera penso di aver avuto la conferma che sarò sul palco, perché io ho un rapporto con Le Vibrazioni molto produttivo, quindi in teoria posso esserci. Ieri mattina non avrei potuto saperlo, oggi posso dire di sì”. Così Beppe Vessicchio rivela la sua collaborazione con la band milanese. Il musicista poi da anche un suo parere personale sui partecipanti di quest’anno affermando che gli sembra una scelta eterogenea e che rispetta la pluralità dell’offerta e che soprattutto rivela un proficuo collegamento tra generazioni, essenziale per attirare un pubblico più vasto e giovane.

Non vediamo l’ora di goderci la magia del Festival di Sanremo 2022 e vedere la performance di Beppe Vessicchio insieme alle Vibrazioni.