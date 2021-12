Elena di Amici 21, sapete qual è il suo titolo di studio? Nessuno lo immaginerebbe

Sapete qual è il titolo di studio di Elena di Amici 21? Nessuno lo immaginerebbe: ve lo sveliamo in questo articolo

È una delle new entry nella scuola più famosa d’Italia, ma pochi di voi conosceranno il suo percorso di studi. Oltre alla passione per la musica, infatti, Elena ha dovuto continuare anche gli studi per ricompensare i sacrifici dei genitori.

Qual è il titolo di studio di Elena di Amici 21

Elena Manuele è una delle allieve della ventunesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. È nata a San Gregorio di Catania, in Sicilia, nel 2002, ha 19 anni e vive in provincia di Catania insieme alla sua famiglia, composta dalla madre, Alfina, dal padre, Carmelo, e dalla sorella maggiore, Carla.

La sua più grande passione è sicuramente la musica. Elena inizia a cantare e a suonare il pianoforte sin dall’età di 12 anni. In questi anni, inoltre, ha imparato a suonare anche la chitarra. Prima dell’esperienza ad “Amici”, Elena ha tenuto un provino per “Ti lascio una canzone” ed ha partecipato a “Sanremo Young“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata fidanzata con un ragazzo di nome Matteo, come si evince del suo profilo Instagram. Pare abbia avuto anche un breve flirt con Luca D’Alessio, in arte LDA, che ha ritrovato nella scuola più famosa d’Italia. Elena e Luca si sono conosciuti ai casting e la ragazza è stata anche ospite a casa D’Alessio. Luca le avrebbe persino scritto un inedito. Attualmente si dichiara single, ma nella casetta potrebbe nascere una bellissima storia d’amore con Luca D’Alessio.

Sapete qual è il titolo di studio della nuova allieva di Amici 21? Elena si è diplomata al liceo linguistico e si è iscritta all’università. Adesso ovviamente non sta proseguendo gli studi perchè ha iniziato una nuova ed incredibile esperienza. Il talent show “Amici” potrebbe regalarle, oltre che una formazione esemplare, anche numerose opportunità nel mondo discografico.