Federico Fashion Style, “Non è stato facile”: confessione a sorpresa

L’inaspettata confessione di Federico Fashion Style, tra i concorrenti più amati di questa edizione di Ballando con le stelle.

Lo stiamo vedendo gareggiare ogni sabato a Ballando con le stelle al fianco della maestra Anastasia Kusmina: Federico Fashion Style è senza dubbio uno dei personaggi più interessanti entrati a far parte del cast di quest’anno.

Il suo look sopra le righe è sicuramente il suo tratto distintivo: può piacere oppure no, ma di sicuro nessuno può fare a meno di parlarne. Il parrucchiere dei Vip, Federico Lauri in arte Federico Fashion Style, si sta rivelando, settimana dopo settimana, un personaggio tutto da scoprire, con un bagaglio interiore non da poco.

Lo ha dimostrato proprio durante l’ultima puntata dello show quando si è esibito in una coreografia che esprimeva il profondo significato che sua figlia ha per lui. Ricordiamo infatti che Federico è papà di Sophie Maelle, una bambina stupenda nata dal matrimonio con sua moglie Letizia, con cui è sposato dal 2013.

Già molto amato, Ballando con le stelle si sta rivelando un’occasione d’oro per il noto hair-stylist che sta raccogliendo sempre più consensi anche da coloro che prima apparivano un po’ diffidenti nei confronti della sua eccentricità.

Tanta passione e determinazione per il suo lavoro sono stati per Federico la chiave del successo, ma il suo passato non è stato sempre semplice. Ne ha parlato in un’intervista a FqMagazine.

Federico Fashion Style, “Sono sempre stato preso in giro”: la rivelazione a cuore aperto

Insomma, dietro i lustrini e le paillettes di Lauri c’è molto altro: a cominciare dal fortissimo legame con sua moglie e sua figlia, arrivata dopo un percorso di fecondazione assistita, come raccontato da lui stesso in più occasioni.

Uno stile il suo molto divisivo, ma dopo averlo conosciuto meglio a Ballando, molti avranno sicuramente eliminato molti dei pregiudizi che avevano su di lui. A FqMagazine, ha infatti raccontato che il suo modo di vestire ha sempre suscitato critiche e prese in giro: “Non è stato facile. Sono sempre stato preso in giro e, ammetto, nemmeno ricordo più quello che mi dicevano perché ormai era diventata ‘normalità’”.

Oggi però ha imparato a non dare peso a quelle frecciatine: “Se c’è gente che mi vuole guardare o osservare lo faccia pure. A me non frega proprio nulla. Come a me non piacciono le camicie celesti, ad altri non piaceranno i miei outfit. Ammetto che da piccolo però è stato difficile…”.

Il miglior modo di reagire alle critiche, siete d’accordo anche voi?