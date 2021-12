“Fedez e Chiara Ferragni a Temptation Island”, la voce fa il giro del web: clamoroso!

“Fedez e Chiara Ferragni a Temptation Island”, la voce fa il giro del web ed è veramente clamorosa: ecco cos’è successo

Vi piacerebbe vedere la coppia più famosa del mondo dello spettacolo nel programma di Canale 5? La voce sta facendo il giro del web ed è veramente clamorosa. Ma com’è nata questa indiscrezione? Cerchiamo di spiegarvelo in questo articolo.

LEGGI ANCHE: “È stato molto interessante”, la confessione ‘intima’ di Fedez sulla storia con Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez a Temptation Island?

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. I due sono legati sentimentalmente dall’ottobre 2016. La coppia è convolata a nozze il 1° settembre 2018 con una cerimonia privata a Noto, in Sicilia. Erano presenti poche persone, di cui molti amici e parenti. La coppia ha avuto due figli: Leone e Vittoria.

LEGGI ANCHE: Regalo extra lusso per Fedez: cosa gli ha regalato Chiara Ferragni al compleanno

Sono divenuti famosi, soprattutto sui social, con il nomignolo di ‘Ferragnez’, formato dal cognome di lei e dal nome d’arte di lui. Insieme formano una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo ed hanno raggiunto notorietà grazie ai social. Chiara è una delle modelle e influencer più famose su Instagram, dove conta più di 25 milioni di seguaci. Fedez, invece, è uno dei cantanti più seguiti in Italia con circa 13 milioni di seguaci.

LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni e Fedez mostrano la loro nuova casa: dettaglio spettacolare

Proprio sui social network, di recente Fedez ha pubblicato una foto che ha fatto il giro del web. Il rapper, che attualmente si trova a St. Moritz insieme alla sua famiglia, ha pubblicato uno scatto sulla neve insieme alla moglie e ai due figli, Leone e Vittoria. La foto ha fatto il giro del web perchè Federico ha le “corna”.

Il dettaglio non è passato inosservato e qualcuno nei commenti ha scritto: “I Ferragnez nuovi concorrenti di Temptation Island“. La voce ha fatto il giro del web, ma ovviamente non trova conferme ufficiali. Probabilmente la coppia non parteciperà mai al reality show in onda su Canale 5.