Gf Vip 6, rivelazione choc sugli autori: cos’è successo nel confessionale

Rivelazione choc sugli autori del Gf Vip 6, a svelarlo è proprio una gieffina: ecco cos’è successo nel confessionale

La confessione di una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip rischia di alzare un polverone sul reality show. A rivelarlo è stato proprio lei nelle ultime ore. Nessuno si sarebbe aspettato una confessione del genere.

Gf Vip 6, rivelazione choc sugli autori

La sesta edizione del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Sono passati più di 80 giorni e la convivenza nella casa più spiata d’Italia inizia a diventare assai difficile da sopportare. Il reality show non terminerà a dicembre, come era stato stabilito all’inizio. I vertici di Mediaset hanno deciso di prolungare la durata del programma. La finale andrà in onda a marzo 2022.

La notizia non è stata ancora comunicata ai concorrenti e per alcuni sarà veramente un brutto colpo. Molti, infatti, hanno iniziato il conto alla rovescia per riabbracciare i loro cari. Negli ultimi giorni, nonostante non sia stata comunicata la decisione del prolungamento, alcuni concorrenti hanno capito che il gioco non terminerà a dicembre. I concorrenti in gioco, infatti, sono ancora tanti e nel frattempo ne sono entrati anche alcuni nuovi.

Nel frattempo, nella casa più spiata d’Italia, una delle concorrenti si è lasciata sfuggire una clamorosa rivelazione sugli autori del reality show. Le sue parole, se fossero confermate, rischiano di alzare un polverone. Volete sapere cosa ha detto? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Jessica Selassié, una delle tre principesse entrate nella casa del Gf Vip 6, si è lasciata andare ad una confessione sconvolgente sugli autori del programma. La più grande delle Princesses avrebbe confessato ai suoi amici che Clarissa messaggiava con la regia: “Il Grande Fratello messaggiava con Clarissa live e mi diceva le risposte”. Una rivelazione assai scottante, visto che i concorrenti non possono essere messi in contatto con l’esterno.