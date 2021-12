GF Vip, “Benvenuto piccolo Cesare”: è diventato papà per la seconda volta, gioia immensa per l’amatissimo personaggio; l’annuncio sui social ha emozionato tutti.

È stato uno dei concorrenti più amati della terza edizione del Grande Fratello Vip. E, qualche ora fa, ha annunciato una notizia meravigliosa: è nato Cesare, il suo secondo figlio! Il neo papà ha ricondiviso il post della sua compagna, che ha pubblicato un dolcissimo scatto in compagnia del neonato, venuto alla luce il 6 dicembre 2021.

Una gioia smisurata per la coppia, unitissima e sempre più innamorata. “Pura, grandiosa, magica, splendida, emozionante vita”, scrive la neo mamma all’inizio del dolcissimo post. Scopriamo i dettagli di questa splendida notizia.

L’amatissimo ex del GF Vip è diventato papà per la seconda volta: è nato Cesare!

“Le sono stato vicino ogni secondo, spesso non sapevo cosa fare per aiutarla, avrei voluto condividere il suo dolore, straziante in alcuni frangenti, supporto morale ho capito ma nel concreto vedere soffrire tua moglie è davvero complicato…ma poi è uscita la testina del piccolo, e adesso eccolo lì già attaccato alla sua mamma.” Parole da brividi, quelle dell’ex concorrente del GF Vip, che ha definito la sua compagna “straordinaria”. Momenti dolorosi, ma culminati con la più grande delle gioie: il piccolo Cesare Mainardi!

Si, perché l’amatissimo chef Andrea Mainardi è diventato papà per la seconda volta: si tratta del primo figlio avuto dalla moglie Anna Tripoli, ma il 37 enne è già papà di Michelle, di 13 anni, nata da una precedente relazione. Una gioia enorme per Andrea ed Anna, che hanno condiviso sui social uno scatto da brividi: la neo mamma si commuove guardando ed accarezzando il piccolo Cesare appena nato.

Il post ha ottenuto una valanga di likes, commenti ed auguri di fan, amici e colleghi, tutti super felici per la meravigliosa notizia.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare ad Andrea ed Anna i nostri migliori auguri di cuore. E benvenuto al modo dolce Cesare!