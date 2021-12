GF Vip, “Mi sta venendo l’ansia”: Francesca Cipriani propensa ad abbandonare?

Dopo la puntata andata in onda ieri sera, Francesca Cipriani ha manifestato la sua ansia sul prolungamento del GF Vip: cosa accadrà?

Che la finale del GF Vip 6, inizialmente prevista per il 13 dicembre sia stata posticipata a marzo 2021, è ormai una certezza. Per ora Alfonso Signorini tace con i Vipponi sull’argomento, ma è chiaro che tutti hanno capito di averne ancora per molto. L’unico punto oscuro della faccenda per i concorrenti è la data esatta.

I vari nuovi ingressi di queste ultime settimane rendono sempre più palese il prolungamento di questa edizione e tra chi sembra più deciso a lasciare c’è Francesca Cipriani.

Dopo la puntata la giunonica concorrente si è fatta prendere dallo sconforto pensando al proprio fidanzato Alessandro di cui sente molto la mancanza. A Davide Silvestri ha manifestato la sua inquietudine sul non sapere di preciso cosa aspettarsi: “A me sta venendo l’ansia. Il 13 era lo step e non sappiamo nulla. Andiamo insieme in confessionale a chiedere Davide. Strano che Alfonso non abbia detto nulla stasera, non capisco questa cosa”.

GF Vip, l’ansia di Francesca Cipriani: “Come fate ad essere così sereni?”

Proprio durante la puntata di ieri sera, Aldo Montano e Carmen Russo hanno ricevuto dei messaggi rincuoranti da parte dei rispettivi partner. La moglie dello schermidore ha detto in un video messaggio al marito di stare tranquillo e lo ha incoraggiato a cercare di vincere.

Stessa cosa è accaduta durante la visita a sorpresa di Enzo Paolo a Carmen. “Poi Alessandro non mi ha mandato un messaggio. La moglie di Aldo l’ha rassicurato, poi Enzo Paolo con Carmen, significa che prolungano. Stasera non ci calcolano, ora faranno i confessionali post puntata. Io ricordo che finiva il 13, ma non posso mettere la mano sul fuoco, qui dentro sto perdendo la memoria. Voi come fate ad essere così sereni? Venerdì ce lo daranno e la risposta la diamo lunedì prossimo?”, ha chiesto preoccupata la Cipriani.

Insomma, l’ex Pupa vorrebbe che gli autori le dicessero almeno il periodo orientativo della finale: “Secondo me finirà a maggio come avevano scritto l’estate scorsa”, ha addirittura ipotizzato.

Come pensate reagirà Francesca quando saprà che il programma chiuderà a marzo?