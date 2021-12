GF Vip, Soleil Stasi in mini abito bianco e stivali argento si conferma icona glamour della serata: marchio e costo del vestito

Anche ieri sera, nella 25esima puntata del GF Vip, Soleil ha saputo catturare l’attenzione con un mini abito bianco a frange molto glamour.

Da quasi tre mesi, Soleil domina le puntate del GF Vip 6 e non solo in quanto a dinamiche: protagonista indiscussa di questa sesta edizione del reality, l’italo americana è sempre al centro dell’attenzione anche per i suoi look.

Consapevole del proprio fascino, Soleil sa sempre come mettere in risalto le sue qualità scegliendo sapientemente capi e calzature capaci di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico.

E neanche ieri sera la sua mise lasciava a desiderare in quanto a stile. Dopo averla vista sfoggiare per un periodo abiti romantici e successivamente dei look rock con tanto di pantaloni e mini gonne in pelle, la bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha optato ieri sera per una sintesi perfetta dei due stili.

Scopriamo allora tutti i dettagli del favoloso mini abito bianco con le frange che ha indossato!

GF Vip, quanto costa il mini abito bianco di Solei: conoscete il suo marchio?

Il modello del vestito con cui ha incantato tutti è corto, total white e con frange a più livelli. Le maniche sono lunghe e la scollatura è a V. E’ firmato Toptrend e costa 355 euro.

Altro dettaglio impossibile da non notare, i grandi orecchini pendenti tempestati di cristalli. Scelta che si è rivelata ‘azzeccata’ è stato sicuramente il paio di maxi stivali argento metallizzato, con tacco alto e largo, effetto coccodrillo.

Ducis in fundo, l’acconciatura era quella che decisamente le dona di più: capelli ondulati raccolti a metà e ciuffi che scendono liberi sulla fronte.

Insomma, anche stavolta Soleil è risultata impeccabile, vero?