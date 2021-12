Al Grande Fratello 11 regalò mille emozioni: dopo più di dieci anni la sua vita è molto cambiata

Fu uno dei protagonisti del Grande Fratello 11 sebbene il suo ingresso ebbe luogo dopo tre mesi: ricordate la sua storia con Rosa Baiano?

Per i veri intenditori del Grande Fratello (anche nella sua versione Nip) il suo volto non risulterà affatto sconosciuto. Entrò nella casa del GF 11 dopo ben tre mesi dall’inizio del programma, ma nonostante questo riuscì subito a conquistare il pubblico.

Leggi anche—->>>Ricordate Rosa Baiano del GF 11? Com’è diventata dopo tutti questi anni

Stiamo parlando di Emanuele Pagano, all’epoca carpentiere e modello di 26 anni originario di Firenze, lo ricordate? La sua permanenza nella casa fu segnata dalla romantica storia nata con Rosa Baiano, altra concorrente amatissima.

Prima che arrivasse Emanuele, la bella napoletana aveva vissuto una storia molto intensa e sofferta con Davide Baroncini che, dopo un’avventura con l’austriaca Olivia Lechner sotto i suoi occhi, si fidanzò con Erinela Bitri.

Con pazienza e dolcezza, Emanuele riuscì a conquistare il cuore di Rosa che alla fine decise di lasciarsi andare tra le braccia del bel toscano.

Ricordate Emanuele del Grande Fratello 11? Oggi ha cambiato completamente vita

Dopo l’uscita dal programma, Emanuele e Rosa rimasero fidanzati per circa tre anni ma improvvisamente la storia finì con grande dispiacere dei fan e l’ex gieffina tornò a vivere a Napoli.

Leggi anche—–>>>Vi ricordate di Davide Baroncini? Fu uno dei protagonisti del grande fratello 11: com’è oggi

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, visto che i due parlavano addirittura di matrimonio per poi spingere i fan a fare mille congetture sul perché della rottura che non è stata mai chiarita davvero.

Ad ogni modo, il bellissimo Emanuele ha poi trovato una nuova compagna e nel 2016 è diventato papà per la prima volta per poi fare il ‘bis’ nel 2019. Una bellissima famiglia come si può vedere dagli scatti che l’ex gieffino pubblica su Instagram.

In questa foto vediamo come appare oggi e c’è da dire che non è affatto cambiato dai tempi del reality.

Leggi anche—–>>>Ricordate Margherita Zanatta del Grande Fratello 11? Com’è cambiata e cosa fa oggi

Complimenti!