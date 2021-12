In Harry Potter ha interpretato Lucius Malfoy: l’attore non voleva accettare la parte, il retroscena

Ha interpretato Lucius Malfoy in Harry Potter: l’attore non voleva accettare la parte, come ha cambiato idea.

Harry Potter è una saga cinematografica che ha avuto un successo incredibile. Sono passati circa 10 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, Harry Potter e I Doni della morte, parte due, ma ancora oggi, la saga continua ad appassionare grandi e piccini.

E’ la storia di un giovane maghetto che scopre di esserlo soltanto all’arrivo di Hagrid, perchè, i suoi zii, glielo nascondono. A loro è stato affidato dopo la morte dei suoi genitori, morte causata dalla mano di Lord Voldemort. Il signore oscuro cercherà di uccidere Harry, il ‘Prescelto’. Ad allearsi con la magia nera i mangiamorte e in questa schiera fa parte anche Lucius Malfoy, padre di Draco, rivale nella scuola di Hogwarts di Harry. Lucius è stato interpretato dall’attore Jason Isaacs. C’è, però, un retroscena che, non tutti conoscono, e che riguarda l’attore e il suo personaggio.

Harry Potter, ha interpretato Lucius Malfoy: l’attore non voleva accettare la parte, il retroscena

In Harry Potter, Lord Voldemort ha cercato di uccidere il maghetto. Ad allearsi con il signore oscuro molti maghi e streghe, e coloro che erano chiamati i mangiamorte. In questa schiera fa parte anche Lucius Malfoy, padre di Draco, compagno di scuola e rivale di Harry.

Lucius, come sappiamo, è stato interpretato dall’attore Jason Isaacs. C’è un retroscena che avvolge il suo personaggio. Sembrerebbe che, Jason ci abbia pensato prima di accettare la parte. Lui che ha interpretato Capitan Uncino in Peter Pan, era indeciso nel voler accettare un’altra parte da malvagio. Ma chi l’ha spinto ad accettare?

A quanto pare, tutti i bambini che conosceva, parenti, nipoti, l’hanno chiamato per spingerlo ad accettare la parte di Lucius: “Quando mi hanno offerto il ruolo di Lucius Malfoy mi sono preso due giorni di tempo per rifletterci, non volevo cadere nel cliché del malvagio. Tutti i bambini che conoscevo allora mi hanno convinto a cambiare idea, mi chiamava chiunque implorandomi di accettare e per fortuna ho dato loro ascolto, perché mi hanno regalato il periodo più indimenticabile della mia vita“, ha raccontato l’attore. Non solo, Isaacs ha anche svelato di aver fatto il provino per il professor Gilderoy Allock, parte poi ottenuta dall’attore Kenneth Branagh. Eravate a conoscenza di questo retroscena?