La casa di carta, è incinta! L’annuncio è arrivato sui social: che sorpresa!

Che incredibile sorpresa: l’attrice della casa di carta è incinta! L’annuncio è arrivato tramite social, congratulazioni!

Una stupenda notizia per l’attrice della casa di carta e per tutti i suoi fan sparsi nel mondo. A dare il lieto annuncio è stata proprio la diretta interessata con una foto pubblicata tramite i suoi canali social.

La nota attrice fa parte del celebrissimo cast della casa di carta, serie spagnola che ha veramente avuto un successo incredibile a livello mondiale. Da pochissimi giorni sono usciti su Netflix gli ultimi 5 episodi della quinta stagione, in cui ne vedremo veramente delle belle, e che a quanto pare sarà la stagione conclusiva dell’appassionante storia. Oltre al grande successo, l’attrice in questione sta festeggiando una notizia meravigliosa. È incinta del primo figlio e lo annuncia su Instagram con delle foto e una frase che non lascia spazio a fraintendimenti.

Leggi anche Il Professore de La Casa di Carta è il protagonista di una nuova serie: l’avete visto nel ruolo di Logain?

Attrice della Casa di carta è incinta, che sorpresa!

Nella serie televisiva interpreta Stoccolma, la ladra gentildonna che entra nella storia grazie alla sua storia d’amore con Denver, interpretato dall’attore Jaime Lorente, anche lui diventato genitore della prima figlia da pochissimo. Nella serie televisiva Stoccolma ha un figlio Cincinnati, e ora sta per diventare mamma anche nella vita reale. Si tratta della bella attrice spagnola classe 1983 Esther Acebo. Lanciata a livello mondiale proprio dalla serie spagnola. L’attrice dalla chioma di capelli ricci e biondi ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto mentre si trova in una spiaggia delle Isole Canarie.

Leggi anche La casa di carta 5, Rafael conquista tutti: chi è l’attore che interpreta il figlio di Berlino

Nella foto dove si vede l’attrice per intero, si nota subito un bel pancino sospetto. A eliminare ogni dubbio ci pensa la frase dell’attrice, che scrive: “Grazie Canarie per un mese di crescita così intenso (in tanti sensi) e per quello che deducete dalla seconda foto, effettivamente a Villarizoz ultimamente misuriamo il tempo in settimane”. Esther Acebo chiude la descrizione della foto con l’hashtag “felice”. Non conosciamo altri dettagli su questa gravidanza, né quando nascerà il bambino né il sesso. Non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti dalla futura mamma.

Leggi anche La Casa di Carta, è nata la figlia dell’amatissimo attore: grande sorpresa per i fan

Ancora congratulazioni a Esther Acebo per il futuro arrivo del suo bambino, siamo curiosi di sapere se sarà un maschietto o una femminuccia, congratulazioni!