“La vita toglie tanto”, le parole commoventi di Monica Bellucci

“La vita toglie tanto…”, Monica Bellucci a cuore aperto, si lascia andare a parole molto importanti.

Classe 1964, Monica Bellucci è un’attrice e modella italiana. Ha preso parte a film di notevole successo internazionale ed è stata protagonista di numerose pellicole. La sua bellezza ha conquistato tutti e ancora oggi è cosi, perchè è sicuramente una delle donne più belle e affascinanti.

Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima, come modella e pian piano si approccia alla recitazione. Di recente, l’attrice è stata ospite del Torino Film Festival. E qui ha lanciato il docu-film di cui è protagonista, The Girl in the Fountain. E durante la presentazione hanno molto colpito alcune sue parole da tenere bene a mente.

Leggi anche Monica Bellucci, sapete qual è stato il suo percorso di studi? Non tutti lo immaginano

“La vita toglie tanto…”, Monica Bellucci a cuore aperto, quelle parole lasciano il segno

Monica Bellucci è una delle attrici più belle e brave del panorama cinematografico. Di recente, è stata presente tra gli ospiti del Torino Film Festival. In questa occasione ha lanciato il docu-film di cui è protagonista, The Girl in the Fountain.

Leggi anche Monica Bellucci, “Ho avuto giudizi feroci”: retroscena difficile da immaginare

Ma a questo evento, hanno molto colpito le sue parole. La Bellucci, oggi 57enne, ha parlato molto tranquillamente dell’età che avanza e quindi del suo rapporto con essa: “Essere un’icona può essere pericolosissimo. Si resta murata nel vetro. Invece bisogna essere vive. Puoi essere un’attrice ma anche avere una tua vita privata, portare i bambini a scuola. Non siamo intoccabili, imbalsamate, non siamo mica Nefertiti”.

L’attrice ha detto che non bisogna vergognarsi del tempo che passa: “La vita toglie tanto, ma dà indietro molto”. Queste sue parole si fanno largo in quel pensiero che spesso accomuna chi la vede. Da sempre viene associata a quel forte modello di perfezione e adesso, ha voluto rompere quel concetto. Dice che essere un’icona non vuol dire non essere vive, perchè non siamo intoccabili, non siamo imbalsamate. Monica Bellucci ha imparato ad accettarsi e ad accettare i segni del tempo.