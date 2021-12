Ora è un attore famosissimo, ma in questo scatto era solo un bambino, l’avete riconosciuto? Incredibile!

Ci sono moltissime celebrità che hanno iniziato la loro carriera fin da bambini. Tra questi c’è anche un famoso attore che è uno degli uomini e interpreti più apprezzati al mondo.

Questo piccolo prodigio di Hollywood è apparso per la prima volta sullo schermo grazie al programma televisivo per ragazzi Mickey Mouse Club, targato Walt Disney. In questa serie l’attore ha avuto altri piccoli colleghi ormai famosissimi, come Britney Spears, Christina Aguilera e Justin Timberlake. Dopo questo trampolino di lancio, la carriera del divo di Hollywood non si è più fermata, e ha preso parte a moltissimi progetti cinematografici. Avete capito di chi stiamo parlando?

Qui era solo un bambino, adesso è un attore famoso

Anche se in questa foto aveva poco più di 13 anni, il tenebroso e bel attore aveva già un viso molto riconoscibile. Si tratta di Ryan Gosling, principalmente attore ma anche regista, sceneggiatore, produttore, cantante e musicista. Un uomo dai mille talenti il bel Gosling. Attualmente la sua carriera è alle stelle, dopo aver preso parte a film diventati celebri, come Le pagine della nostra vita, Crazy Stupid Love, Drive, La La Land e moltissimi altri.

È legato sentimentalmente alla bella attrice Eva Mendes, conosciuta sul set di Come un tuono, e con cui ha avuto due bambine, Esmeralda e Amanda. Il giovane Ryan Gosling nei suoi primi lavori ha anche partecipato anche alla celebre serie Piccoli brividi. Ha avuto svariati riconoscimenti durante la sua carriera come il suo primo Golden Globe per La La Land, e un premio per il MTV Movie Award al miglior bacio, insieme all’ormai ex ragazza Rachel McAdams. Insieme i due hanno fatto sognare i romantici di tutto il mondo con la drammatica storia di Le pagine della nostra vita. Adesso l’attore vive con la sua famiglia tra il Canada e gli Stati Uniti, per conciliare la sua professione con la tranquillità della famiglia. Il bell’attore non possiede nemmeno delle pagine social, ma i fan vengono costantemente aggiornati su di lui tramite le molteplici fanpage in circolazione.

Noi adoriamo Ryan Gosling, e voi sapevate della sua carriera iniziata fin da bambino?