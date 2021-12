Maria Monsè crolla al Gf Vip: è in lacrime durante la diretta e spiega il motivo, non se lo aspettava da tutti

Maria Monsè scoppia in lacrime in diretta al Gf Vip: cos’è successo durante la puntata.

Lunedì 6 dicembre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ad uscire dalla casa Patrizia Pellegrino, che si è scontrata con Jessica e Lulù, le due principesse etiopi. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha mostrato quello che è accaduto la scorsa settimana tra Lucrezia e Maria Monsè.

Le due concorrenti si sono scontrate, tanto che, nella puntata di venerdì, gli altri coinquilini hanno cercato di allontanarle. In questi giorni, però, non tutti hanno mostrato grande appoggio a Maria, il suo comportamento in generale, nella casa, non piace agli altri compagni di gioco. In puntata, c’è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e la Monsè è scoppiata in lacrime.

Gf Vip, Maria Monsè scoppia in lacrime: cos’è successo durante la puntata

La scorsa settimana, tra Maria Monsè e Lulù c’è stato un forte scontro. In diretta, entrambe hanno usato toni molto forti e spesso hanno utilizzato parole inappropriate. Gli altri presenti, hanno cercato di farle mantenere la calma.

Ieri sera, lunedì 6 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Gf Vip, e Alfonso Signorini ha mostrato la clip di quanto successo. Sembrerebbe, però, che l’attrice non sia buon vista in casa. Il suo comportamento durante questi giorni non è piaciuto agli altri concorrenti e così, c’è stata poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La maggior parte dei presenti ha nominato la donna che, come abbiamo visto, adesso è al televoto.

Questo ha portato ad un suo momento di sconforto . Alfonso, le ha detto che deve mostrare la sua fragilità perchè questo fa parte della vita, e non bisogna mostrare per forza di essere quella guerriera che va avanti dritta per la sua strada. “Siccome a casa lo sanno che sono permalosa, allora mi hanno detto non piangere quando saranno cattivi con te. Mia figlia mi ha detto che io ho questo difetto e stavo spiegando ad Alex, che sono così, permalosa. Se qualcuno mi dice qualcosa, in un momento che io magari ci ho messo tutto il cuore… cercavo di essere premurosa, anche con Sophie. Quando mi ha detto le mie premure sono falsità ci sono rimasta molto male”, ha detto la Monsè. A quanto pare, quest’ultima, è stata molto ferita dalla nomination da parte degli altri concorrenti.