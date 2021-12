“Non ce la faccio, ho troppa paura”: la confessione commovente di Elena Santarelli

La confessione a cuore aperto di Elena Santarelli, intervistata da Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo sabato 4 dicembre.

Una famiglia piena di amore quella formata da Elena Santarelli e suo marito Bernardo Corradi, dove purtroppo però non è mancato il dolore. La bellissima showgirl ha dovuto fare i conti con la malattia di suo figlio Giacomo che, insieme alla sorellina Greta Lucia, rappresenta il tesoro più grande per lei e suo marito.

Invitati a Verissimo, la coppia si è raccontata in un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin ed Elena ha parlato in maniera molto sincera della paura che ha riguardo all’ipotesi di mettere al mondo un altro figlio.

Di recente la Santarelli ha condotto una puntata de Le Iene, al fianco di Nicola Savino. In quell’occasione ha raccontato in un monologo di essere stata colpita da tante critiche per il modo in cui, da madre, gestiva la sofferenza per la malattia del figlio.

Quando la Toffanin ha ricordato questo, la moglie dell’ex calciatore ha detto chiaramente: “Se durante la malattia di Giacomo Bernardo usciva a prendersi un aperitivo, sono sicura che non subisse gli stessi attacchi”.

Elena si è poi lasciata andare ad una riflessione molto toccante.

Elena Santarelli, confessione a Verissimo: “Ho paura”

Com’è normale che sia, la drammatica fase della malattia di Giacomo ha sconvolto totalmente la vita di Elena che nel salotto di Canale 5 ha rivelato quali sono oggi le sue emozioni riguardo la possibilità di avere un altro figlio.

Quando Silvia le ha posto la domanda, la showgirl ha infatti risposto: “Se non fosse successo quell’incidente di percorso avremmo avuto una famiglia più grande, ma non ce la faccio ho troppa paura. Nei reparti pediatrici se ne vedono troppe. Non me la sento, non ho il coraggio di fare un altro figlio”.

