Arriva l’amaro sfogo del cantante: non sarà sul palco di Sanremo 2022, “sono abituato alle porte in faccia”.

Sembrerebbero confermati i 22 concorrenti della categoria “big” a Sanremo 2022. Tra questi però, sembra che non sarà presente una persona. Non ha preso benissimo l’ ennesima esclusione dalla competizione canora, e lo ha fatto presente sui social.

Il festival di Sanremo è ormai un evento simbolo molto importante nel nostro paese. Chi ottiene la vittoria ottiene anche la possibilità di partecipare all’Eurovision dello stesso anno. Gli ultimi trionfatori del festival sono stati la rock band Maneskin. Con i nuovi giovanissimi talenti si è riscoperto un nuovo Sanremo, dinamico e attuale. Amadeus nella scorsa serata del 4 dicembre ha rivelato al TG 1, i nomi dei 22 concorrenti. Sul palco di Sanremo 2022 però, non ci sarà una persona, che fa un amaro sfogo sui social: “sono abituato alle porte in faccia”.

Amaro sfogo: non sarà sul palco di Sanremo 2022

Alcuni nomi scelti per partecipare al festival, sono figure di spicco come Massimo Ranieri, Emma, Elisa e molti altri. Tra questi c’è un grande escluso, si tratta di Pacifico Settembre, in arte Pago. Noto al grande pubblico soprattutto per essere l’ex marito della soubrette e gieffina Miriana Trevisan. Pago è anche un cantante di talento e lo ha dimostrato nel corso della sua carriera. Il bel sardo non ha preso bene la sua ennesima esclusione da Sanremo, e quando una fan gli dice di non dispiacersi per questo, lui non perde occasione e afferma “Non sono triste, purtroppo o per fortuna sono abituato alle porte in faccia”.

Una grossa frecciatina per il conduttore Amadeus, che a quanto pare potrebbe essere in parte complice della scelta di non volere Pago al festival. Il suo sfogo social continua dicendo “certo è che non si può dire che quelli del festival non siano coerenti, molti Si sono sempre gli stessi, proprio come i NO”. Un velato senso di ironia che però lancia un messaggio molto chiaro. D’altronde le tensioni tra Pago e l’organizzazione di Sanremo non sono nuove. Già quest’anno si era lamentato sui social delle scelte fatte, che secondo lui erano dettate dal mercato.

Chissà se Amadeus risponderà a queste insinuazioni e come difenderà le scelte di Sanremo 2022.