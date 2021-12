“Non sopporto più Alex”, arriva un duro commento contro il concorrente del Gf Vip.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Anche in questa diretta, abbiamo avuto modo di vedere l’evoluzione del rapporto tra Alex e Soleil. I due concorrenti hanno stretto un legame molto speciale che pian piano si è trasformato in qualcosa di più forte.

L’attore ha confessato di essere innamorato dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Nelle ultime ore, però, parlando con Miriana ha fatto intendere che con Soleil non possa esserci nulla fuori. Ma a qualcuno a quanto pare, non piace questo legame e non piace Alex, tanto che, ha lasciato un commento contro il concorrente: “Non sopporto più Alex, basta“.

Gf Vip, “Non sopporto più Alex”: un commento molto duro nei confronti dell’attore

Alex e Soleil sono sempre più vicini. Tra i due sembra esserci una forte chimica tanto che non riescono a stare molto tempo lontani. Un rapporto, però, che non è affatto piaciuto alla moglie dell’attore. Delia Duran è entrata in casa, più volte, per parlare con lui.

Dopo l’ultimo confronto in cui sembrava essere ritornato il sereno, tutto è cambiato. Alex ha confessato di essere innamorato dell’ex corteggiatrice. Ma questo rapporto sembra essere molto altalenante. L’attore, nelle ultime ore, mentre parlava con Miriana ha detto che tra lui e Soleil fuori non può funzionare: “Non possiamo stare insieme, lei lo sa ho una vita complessa. Qui funziona perchè non abbiamo nulla da fare, abbiamo tanta complicità, tanto magnetismo ma no, la mia vita è un’altra. Se Delia era qui al posto mio entravo e la portavo via, se lei venisse io me ne andrei subito“.

Ma quando è stata mostrata la clip sui social, la mamma di Soleil, in basso al post, ha reso noto un commento inaspettato. Si capisce chiaramente che alla donna, Alex, non piace: “Non sopporto più Alex, basta“, ha scritto Wendy. La donna non vede sincerità nell’uomo? Staremo a vedere il corso degli eventi.