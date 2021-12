Ha interpretato Manuela in Una vita: è stata la protagonista della prima stagione, avete visto oggi l’attrice?

Una vita va in onda in Spagna dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021 e in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Ambientata tra gli anni 1899 e 1920, racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias. La prima stagione ha avuto inizio ponendo attenzione sul personaggio di Carmen.

Quest’ultima insieme a sua madre trova lavoro come domestica al civico 38 del quartiere di Calle Acacias sotto la falsa identità di Manuela, e di Guadalupe. Qui vivono diversi membri dell’alta società del tempo e anche il dottor German. Manuela e German si innamorano a prima vista. Purtroppo, la loro storia terminerà con la morte della giovane e con il dottore che non potendo sopportare questo dolore, si toglie la vita. Dalla prima stagione, sono passati alcuni anni, avete visto com’è oggi l’attrice che ha interpretato la protagonista femminile?

E’ stata Manuela in Una vita: com’è oggi l’attrice protagonista della prima stagione

Una vita è una soap opera spagnola iniziata nel 2015. Da noi in Italia è ancora oggi in onda, ma in Spagna sembrerebbe essere terminata nel maggio 2021. Nella prima stagione abbiamo avuto modo di seguire l’amore tra Manuela e German.

Un amore fin da subito difficile. Sappiamo che l’uomo era sposato con Cayetana, una donna capace di far di tutto. Purtroppo, questa storia non ha un lieto fine. Manuela viene avvelenata e muore, e German, non potendo sopportare questo dolore, si toglie la vita. Ad interpretare la protagonista femminile è stata Sheyla Farina: avete visto com’è oggi l’attrice?

Ecco uno scatto recente della bellissima Sheyla. Sono passati circa 6 anni, e osservando questa foto pubblicata sul suo profilo social, dobbiamo dire che è sempre uguale. Qui, appare con un filo di trucco più accentuato rispetto al suo personaggio, ma è sempre bellissima. Ovviamente, nella soap opera, anche il suo abbigliamento è stato adattato a quei tempi ed appare diversa nei dettagli. Classe 1986, l’attrice è di origini spagnole. Da noi è nota soprattutto per il ruolo di Manuela in Una vita, ma è attiva sia al cinema che in televisione.