Ricordate il trono ‘lampo’ di Mara Fasone? Sono trascorsi tre anni, com’è oggi l’ex volto di Uomini e Donne

La sua straordinaria bellezza colpì immediatamente il pubblico di Uomini e Donne, ma il suo trono fu molto rapido: ecco Mara Fasone oggi.

Era la stagione 2018/2019 e a sedersi sul trono di Uomini e Donne furono Luigi Mastroianni (reduce dal fidanzamento flop con Sara Affi Fella), Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Mara Fasone.

Se i primi tre portarono a termine il loro percorso scegliendo il corteggiatore o la corteggiatrice con cui fidanzarsi e se quelle storie per Teresa e Lorenzo sono ancora in atto, per Mara Fasone non fu così.

La bellissima siciliana, all’epoca 26enne, abbandonò infatti il trono dopo neanche due mesi per un episodio accaduto in studio che causò molta pressione nei suoi confronti. Ricordiamo quindi cosa successe esattamente e scopriamo com’è oggi Mara.

Era seduta sul trono di Uomini e Donne tre anni fa, ma com’è Mara Fasone oggi?

Prima della metà di novembre 2018, nell’ultima puntata del dating show a cui partecipò la Fasone, Gianni Sperti sollevò il dubbio che la tronista si stesse prendendo gioco della redazione.

L’opinionista aveva infatti scoperto che i familiari di Mara continuavano ad avere rapporti assidui con l’ex fidanzato della ragazza, dettaglio che ‘stonava’ con il percorso intrapreso da lei a Uomini e Donne.

Sentitasi presa di mira da più parti, la modella decise di rinunciare al trono. Poco più di un anno fa si sono rincorsi i rumors su una sua ipotetica frequentazione con Luigi Mastroianni che con lei aveva condiviso l’esperienza di tronista due anni prima. Al magazine del programma,Mara spiegò: “Al momento tra me e Luigi è in corso una conoscenza che non so, ad oggi, a cosa potrà portare, ma a differenza di quello che si mormora, è tutto nato in tempi recenti”. A quanto pare comunque tra i due non nacque nulla di serio.

La splendida siciliana, che nel 2012 arrivò tra le prima cinque classificate al concorso di Miss Universo, è ancora oggi seguitissima sul suo profilo Instagram dove vanta quasi 50 mila follower.

In questo scatto abbastanza recente la vediamo ancora bella come quando appariva negli studi della Elios. Che spettacolo!