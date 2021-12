E’ stata la prima ragazza di Ron in Harry Potter: l’attrice è incinta del suo quarto figlio

E’ stata la prima ragazza di Ron in Harry Potter: l’attrice è incinta, presto in arrivo il suo quarto figlio.

L’amatissima attrice non ha potuto più nascondere la dolce notizia e ha svelato sui social di essere incinta: “Non posso più nascondere questo nuovo bambino“, ha scritto. Nel post pubblicato sul suo canale instagram, ha reso noto alcuni scatti, in cui è ben evidente il pancino che cresce.

L’attrice è in attesa del suo quarto figlio. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Vi abbiamo già svelato che è stata la ‘prima’ ragazza di Ron Weasley in Harry Potter. E’ stato durante il sesto anno che, i due, hanno iniziato a frequentarsi, per poi essere lasciata dal protagonista. Avete capito chi è l’attrice in dolce attesa?

In Harry Potter è stata la prima ragazza di Ron: oggi l’attrice è incinta, in arrivo il quarto figlio

L’abbiamo conosciuta in Harry Potter. Durante il sesto anno inizia una frequentazione con Ron Weasley, uno dei protagonisti della saga. Un particolare momento, quando, Ron, finisce in infermeria e lei, lo scopre soltanto dopo. Arrabbiata con lui, ma anche con Harry che non le aveva detto nulla, arriva in stanza, urlando di essere la sua ragazza.

Ma Ron capisce che, in realtà, non gli interessa e che il suo atteggiamento è troppo ossessivo, tanto da non darle più attenzioni e facendola infuriare. Adesso, avete capito di chi parliamo? Ebbene sì, in Harry Potter ha interpretato Lavanda Brown.

Jessie Cave è in dolce attesa! L’attrice ha dato la notizia sul suo canale instagram, non potendo più nascondere il lieto evento: “Non posso più nascondere questo nuovo bambino”, ha scritto a corredo del post, in cui mostra alcuni scatti. Dalle foto è ben evidente il pancino che cresce. Per Cave questo è il suo quarto figlio, insieme al comico Alfie Brown. Abbiamo tanto amato e apprezzato l’attrice nel ruolo di Lavanda in Harry Potter, la prima ragazza di Ron. A quanto pare, Jessie è stata scelta battendo ben 7 mila candidate alle audizioni. E a voi, è piaciuta?