Uomini e Donne, chi è Nadia: età, curiosità e il particolare retroscena sul suo lavoro; conosciamo meglio la nuova dama del trono Over.

A Uomini e Donne, si sa, c’è sempre un gran via vai, soprattutto per quanto riguarda il trono Over. Puntata dopo puntata, Maria De Filippi accoglie nuove dame e nuovi cavalieri, pronti a mettersi in gioco e a tentare di trovare l’amore nello studio di Canale 5. E proprio qualche giorno fa è arrivato il turno di Nadia!

Bellissima ed elegantissima, la new entry si è presentata, lasciando tutti senza parole quando ha rivelato la sua età. “Incredibile”, è stato il commento dell’opinionista Gianni Sperti. Scopriamo qualcosa in più sulla nuova arrivata, che ha raccontato un curioso aneddoto sul suo passato: c’entra lo studio di Uomini e Donne!

Nadia è una nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne: non indovinereste mai la sua età

Come ha detto Maria De Filippi durante la puntata, Nadia deve aver trovato un filtro! Si, perché la nuova dama del parterre femminile ha lasciato tutti senza fiato quando ha dichiarato di avere 72 anni. Bellissima e super raffinata, la dama si è raccontata al centro dello studio, rivelando alcuni particolari della sua vita.

Un particolare retroscena riguarda il suo lavoro: “Mi hai riportato in un posto che… qui non c’era niente, io ho lavorato tantissimi anni fa al cinema, come figurazione speciale, e qui c’erano gli studi di produzione dei film”. Come spiegherà Maria, si trattava della Titanius di Goffredo Lombardo, produttore de Il Gattopardo. “Ho fatto tantissimi lavori, non so neanche quanti”, aggiunge Nadia.

La dama spiega di essere un’esteta e di notare subito le scarpe degli uomini e come mangiano a tavola, dalle quali capisce tante cose dagli uomini. Nadia ha un figlio di 47 anni, che ama sopra ogni cosa: “Dico sempre che se dovete amare me, dovete amare lui”.

A primo impatto, Nadia ha dichiarato di essere rimasta colpita da Lapo, che però ha definito troppo giovane, avendo il cavaliere 52 anni. Riuscirà la dama a trovare l’amore in studio? Noi glielo auguriamo con tutto il cuore!