Amici 21, dopo i provvedimenti disciplinari scoppia il caos in casetta: i ragazzi discutono tra di loro.

Nella puntata di domenica 5 dicembre di Amici 21, hanno abbandonato la scuola tre allievi. Tommaso e Virginia sono stati eliminati perdendo la sfida, mentre Guido è stato sostituito dalla sua maestra, Alessandra Celentano.

Subito dopo la puntata, però, i ragazzi sono stati richiamati in studio. Il motivo? Sono state mandate delle clip in cui in casetta vive un forte disordine, in particolare nelle camere di alcuni allievi. L’attenzione si è soffermata sulla stanza di Mattia, Christian e Dario e su quella di Albe, LDA e Alex. Rudy Zerbi ha punito il suo allievo, dicendo che per tutta la settimana dovrà pulire la casetta e le stanze degli altri ragazzi. Tutti i professori hanno parlato della mancanza di rispetto che gli allievi mostrano. Ma subito dopo il rientro in casa, è scoppiato il caos e tra di loro i ragazzi hanno iniziato a discutere.

Amici 21, dopo i provvedimenti disciplinari scoppia il caos in casetta: gli allievi discutono tra di loro

Come vi abbiamo accennato, dopo la puntata di domenica, i ragazzi di Amici sono stati fatti rientrare in studio. Questa necessità è dovuta al fatto che in casa vive il disordine. Gli allievi sono poco attenti e spesso lasciano i loro vestiti e le loro cose sparse nella camera e non mantengono la pulizia.

Per questo motivo, alcuni professori hanno dato dei provvedimenti per i loro allievi. In particolare, l’attenzione si è soffermata sulla stanza di Albe, LDA e Alex e su quella di Dario, Christian e Mattia. Quando sono state mostrate, Alex ha detto che lui mette sempre in ordine e che dice sempre agli altri di farlo, anche Dario ha spiegato di ordinare sempre, ma di prendersi la responsabilità perchè non ha mai detto agli altri di farlo. Quando i ragazzi sono rientrati tutti in casetta, ci sono stati diversi litigi.

Albe ha detto che non sapeva dove mettere le cose e allora le ha lasciate nel posto dove sono state trovate, ma Alex ha detto che lo spazio c’è e che poteva anche metterle sotto al letto. “Ho sbagliato, non mi sto giustificando”, dice Albe, accusato di non aver detto prima che le cose in mostra erano le sue. Anche Nicol e Rea hanno discusso. La prima ha accusato la seconda di essere disordinata: “Se sono consapevole che ho fatto perchè devo passare per quella che non ha fatto?”. Non solo, le incomprensioni sono proseguite tra Dario, Christian e Mattia. Gli allievi di Raimondo hanno accusato il ballerino Dario di aver fatto passare il messaggio che lui pulisce e ordina e loro no. Una giornata, a quanto pare, molto movimentata, che ha fatto nascere le prime discussioni tra gli allievi di Amici 21.