Amici 21, momenti di sconforto per l’allievo subito dopo la puntata: Maria De Filippi in collegamento lo supporta.

Domenica 5 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. Purtroppo, tre allievi hanno lasciato la scuola. Tommaso, allievo di Lorella Cuccarini, ha perso la sfida contro Crytical. Più volte, il cantante era stato mandato in sfida, trovandosi nelle classifiche fatte in puntata, in ultimo posto. Questa volta, però, non ce l’ha fatta.

Anche Virginia, la ballerina entrata da una settimana, ha perso contro Cosmary, che è molto piaciuta a Garrison, giudice della sfida, ma non è affatto piaciuta alla maestra di danza classica. Mentre Guido, è stato sostituito dalla Celentano, sua maestra. Subito dopo la puntata, c’è stato un momento di sconforto per Luigi Strangis, e Maria ha voluto parlare con lui.

Amici 21, momento di sconforto per l’allievo: Maria de Filippi gli parla dopo la puntata

La ventunesima edizione di Amici è iniziata in anticipo rispetto alle precedenti. Anche quest’anno, i ragazzi, vivono insieme in casetta e non possono avere contatti con l’esterno, a causa della pandemia da coronavirus.

Domenica c’è stata una nuova puntata e non sono mancati i colpi di scena. Purtroppo, tre allievi hanno abbandonato la scuola. Virginia e Tommaso hanno perso la sfida, mentre Guido è stato sostituito dalla Alessandra Celentano, sua maestra. Subito dopo la puntata, Luigi ha avuto un momento di sconforto, dovuto all’eliminazione del ballerino. Maria De Filippi, in collegamento, ha cercato di supportarlo: “Avevi un bel legame con lui…”

“Mi faceva compagnia– dice Luigi, riferendosi a Guido- mi capiva più di tutti”, e Maria, parlando, ha fatto notare la dignità del ballerino, mostrata quando è andato via: “E’ quello che mi tocca di più, è davvero così, non è costruito”, ha proseguito il cantante. L’uscita dalla scuola di Guido ha lasciato Luigi, ma anche gli altri ragazzi, molto dispiaciuti. In particolare, l’allievo di Rudy aveva stretto un bel legame con il ballerino, con lui si sentiva capito, ed era inevitabile una simile reazione.