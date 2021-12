Avete fatto caso a questi dettagli della casa di Chiara Ferragni e Fedez? Resterete a bocca aperta.

Chiara Ferragni è la regina delle influencer. Il suo profilo instagram conta oltre 25 milioni di followers e con ben 15 mila post, non passa mai inosservata. I social sono per lei anche una fonte di lavoro. Chiara non perde mai occasione di rendere partecipi i suoi follower della sua quotidianità.

E insieme a Fedez, ci fa ridere e divertire, con momenti molto esilaranti. Anche l’artista è seguitissimo, il suo canale conta ben oltre i 12 milioni di follower. Sono molti gli scatti che pubblicano e curiosando un po’, è possibile notare anche la loro bellissima e immensa dimora. Ci sono alcuni dettagli che lasciano senza parole: voi li avete notati?

Leggi anche “È stato molto interessante”, la confessione ‘intima’ di Fedez sulla storia con Chiara Ferragni

La casa di Chiara Ferragni e Fedez è spettacolare: avete notato questi dettagli? Da restare a bocca aperta

Fedez e Chiara Ferragni sono una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate e anche la più seguita. Sui social i follower sono milioni, con Chiara che è la regina indiscussa delle influencer.

Leggi anche Chiara Ferragni lancia il nuovo passeggino con dettagli in oro: non indovinereste mai quanto costa

Ci fanno ridere e divertire, pubblicando i vari momenti trascorsi insieme in cui tra un bacio e una risata, non manca mai uno scherzo. Ma se osserviamo con attenzione le foto sui rispettivi profili instagram, è possibile notare bene dove vivono. La loro casa è molto grande, con divani, un’ampia terrazza, gadget da collezioni e arredi di design. Avete notato questi dettagli? Nella casa dei ‘Ferragnez’, c’è un particolare dell’arredamento molto bello, e si trova in cucina. Stiamo parlando della carta da parati bianco e nera, in cui figura un paesaggio naturale con tante piante diverse, dai cactus alle palme.

Sappiamo benissimo che Fedez è un grande collezionista di oggetti rari e non stupisce la presenza di un particolare ancora più interessante, perchè in edizione limitata. Si tratta del tappeto realizzato da Virgil Abloh per Ikea nel 2019, in cui c’è la scritta Keep Off.

Le dimensioni del tappeto, però, vanno ben oltre quelle che Ikea aveva messo in vendita (133 x 195 cm). A quanto pare, questo è un pezzo unico. E voi, avete notato questi dettagli? Affascinanti ed eleganti, rendono la casa ancora più accogliente.