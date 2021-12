In questo scatto era solo una bambina, oggi l’attrice ne ha fatta di strada: l’abbiamo tanto amata nella famosa serie di genere horror.

In questo scatto è fotografata una dolcissima bambina. Oggi è un’attrice molto amata e apprezzata. Dobbiamo dire che, non è molto cambiata ed è molto facile riconoscerla. Vi abbiamo anticipato che ha fatto parte di una serie di genere horror.

Grazie a questa serie ha ottenuto un enorme successo. Anche se, prima ancora, aveva già iniziato a recitare in diversi film. E’ entrata nel mondo dello spettacolo lavorando come modella, ma i suoi studi di recitazione, l’hanno portata poi a fare anche l’attrice. La carriera di modella l’ha lanciata nelle pubblicità e così sono arrivate le prime audizioni di film. Osservando con attenzione la foto e dopo aver lasciato qui piccoli indizi, l’avete riconosciuta?

Era solo una bambina, oggi è un’attrice amatissima: l’abbiamo amata nella serie di genere horror

L’attrice nella foto era solo una bambina, ma come vi abbiamo detto, non è affatto cambiata. Da allora di anni ne sono passati, perchè oggi ha circa 32 anni. Nello scatto in cui si mostra da piccola, ha lasciato una didascalia in basso al post.

Ha fatto capire che bisogna ridere sempre, nonostante tutto, e che lei l’ha fatto all’asilo, e questo scatto ne è la prova, tanto che è stato ripreso da sua madre. Vi abbiamo svelato che, l’attrice è diventata molto nota grazie al ruolo portato in scena in una famosa serie di genere horror. In questa serie ha interpretato ben due personaggi diversi, diametralmente opposti. Adesso, avete capito chi è l’attrice in foto?

La bambina è la bellissima Nina Dobrev, interprete di Elena Gilbert e Katherine Pierce nella serie di genere horror The Vampire Diaries. L’avreste mai riconosciuta? L’attrice è praticamente uguale, non trovate? Solo che da piccola aveva il caschetto, mentre oggi porta i capelli molto più lunghi. Lo sguardo, però, non è affatto cambiato. Nina ha una bellezza molto particolare.