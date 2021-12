“L’uomo che voglio è fuori”, doccia fredda per Alex Belli: adesso è solo

Doccia fredda per Alex Belli, arriva la confessione inaspettata: “L’uomo che voglio è fuori”, adesso è veramente solo

Brutta notizia per il concorrente del GF VIP 6. Per lui è un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La confessione arriva in modo totalmente inaspettato: “L’uomo che voglio è fuori“. Adesso l’attore è veramente solo.

Alex Belli, doccia fredda per lui: cos’è successo

Alex Belli è uno dei concorrenti più discussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore ha accettato di partecipare ad un nuovo talent show dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e a Temptation Island insieme a Delia Duran.

All’inizio della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia sembrava poter essere una delle rivelazioni di questa edizione. Belli era anche molto amato dal pubblico, ma poi ha perso man mano alcuni punti.

Il gieffino, nonostante sia sposato fuori dalla casa, si è avvicinato molto a Soleil Sorge, dichiarando addirittura di essere innamorato di lei. L’attore ha dichiarato di vedere la coinquilina solo come un’amica, ma pochi ci credono sia all’interno che all’esterno della casa.

Nemmeno la moglie, Delia Duran, ci crede. La modella, infatti, è entrata nella casa per avere un confronto sia con Soleil che con il compagno. Nonostante ciò, Alex continua ad essere molto vicino a Soleil. Adesso, però, è arrivata una brutta notizia per l’attore. Un fulmine a ciel sereno per lui che resta di rimanere veramente solo.

Nelle ultime ore, nella casa più spiata d’Italia, Soleil ha confessato: “L’uomo che voglio è fuori“. La modella italo-americana, dunque, allontana ogni tipo di voce sul suo conto. Non ha assolutamente perso la testa per l’attore e mai la perderà.

Chi è il fidanzato di Soleil?

Nella casa più spiata d’Italia, Soleil ha più volte confessato di avere un uomo che l’aspetta fuori. Ma di chi si tratta? Il settimanale “Chi”, nella rubrica “Chicche di Gossip”, ha cercato di delineare un’identikit dell’uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore della modella italo-americana: “Si chiama Carlo, è siciliano ed è proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”.

L’identikit fornita da “Chi” porterebbe a Carlo Domingo, figlio di Enzo Domingo e Giusy Panariello titolari della Domingo Communication, agenzia che si occupa di comunicazione per il settore moda.