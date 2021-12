Drag Race Italia, tra i concorrenti anche un ex di Amici: era in classe con Emma Marrone

Tra le drag queen in gara in questa prima edizione di Drag Race Italia c’è anche un ex volto di Amici 9, l’edizione vinta da Emma Marrone.

Prosegue su Discovery+ l”esperimento’ Drag Race Italia, spin-off del reality show statunitense “RuPaul’s Drag Race”: una novità assoluta per il pubblico nostrano che sta riscuotendo un ottimo successo. Iniziato a novembre di quest’anno, il format vede sfidarsi tra loro otto drag queen e a giudicare le loro performance sono la drag Priscilla, Tommaso Zorzi e l’attrice Chiara Francini.

Non tutti immaginano che dietro il trucco, le parrucche, i lustrini e le paillettes di uno dei concorrenti di questa prima stagione, si nasconde qualcuno che in passato ha fatto parte della scuola di Amici 9 come ballerino.

Stiamo parlando di Farida Kant, alter ego di Riccardo Occhilupo: era il 2010 e lui, all’epoca ventiduenne, fu ammesso nella scuola più famosa d’Italia dove condivise un pezzo di strada con Emma Marrone, Stefano De Martino, Loredana Errore, Elena D’Amario, Pierdavide Carone, Enrico Nigiotti, famosissimi ancora oggi.

Farida Kant è in realtà Riccardo Occhilupo, ex di Amici 9: ricordate il suo percorso?

Tra i suoi tanti talenti, Farida è anche una bravissima stilista, infatti confeziona da sé i propri abiti. “Da piccolo, a 9 anni, facevo degli show di nascosto dai miei genitori ispirandomi alle mie cantanti preferite”, ha raccontato in un’intervista a Vogue.

A 19 anni in un locale nel Salento incontra la prima drag queen e capisce di essere attratto da quel mondo: “In quel momento mi sono immedesimato in lei e ho capito che quello che avevo nascosto fino ad allora poteva concretizzarsi. Era la voglia di intrattenere, di protagonismo, ti interpretare le donne dello spettacolo. Così, nel 2013 nasce Farida “La Kant” e si impossessa del palco del Muccassassina”.

Originario di Maglie, dov’è nato il 1 novembre del 1987, Riccardo Occhilupo ha due sorelle, Alessandra e Carmen. Si appassiona alla danza già all’età di tre anni ma inizia a studiarla assiduamente dal 2001. Frequenta i corsi di danza classica con la M° Lia Preite, Senior Teacher della Russian Ballet Society di Edinburgo, presso la scuola Danza&Ricerca di Acquaruca del Capo (LE).

Comincia anche lo studio della danza moderna con tecnica jazz e della danza afro-contemporanea. Diversi i premi e le borse di studio vinti da Riccardo che, nel 2009, riesce a superare i provini per entrare ad Amici. Nonostante fosse sostenuto da molti insegnanti e perfino dalla Celentano, fu eliminato dalla scuola in seguito alla sconfitta nella sfida con Antonio Sciscia.

Qualcuno di voi lo aveva riconosciuto?