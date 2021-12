Federica Pellegrini, il futuro marito è cugino del suo ex Filippo Magnini: “Molto difficile che venga al matrimonio”

Si avvicina il matrimonio tra Federica Pellegrini ed il suo allenatore Matteo Giunta: sapete che quest’ultimo è cugino di Filippo Magnini?

Dopo la romanticissima proposta di matrimonio ricevuta dal fidanzato Matteo Giunta, l’amatissima Federica Pellegrini sta per compiere il passo più importante della sua vita e coronare il sogno d’amore iniziato tre anni fa.

Non tutti sanno però che il futuro marito della Divina è nientemeno che cugino di primo grado di Filippo Magnini col quale la campionessa ha vissuto in passato una lunga storia d’amore durata ben sei anni. Tra i due pare che la rottura sia avvenuta per volontà di lei, che non tollerava più la pressione mediatica.

Intervistato da Le Iene, Matteo Giunta ha rivelato alcuni dettagli sugli attuali rapporti che intercorrono tra lui e Magnini. L’allenatore non ha nascosto che in effetti qualche tensione tra loro sia rimasta ancora oggi.

Federica Pellegrini, il retroscena sul suo futuro matrimonio: c’entra Filippo Magnini

Come tutti sanno, Filippo si è ormai lasciato da tempo alle spalle la storia con la collega ed ha iniziato una nuova vita accanto a Giorgia Palmas, con la quale si è sposato ed ha avuto una figlia.

Sembra però che l’astio per il comportamento del parente sia rimasto: “Come va in famiglia? Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita. Se lo inviterò al matrimonio? La vedo molto difficile che venga”.

Quindi, a quanto pare, i futuri sposi non escludono di invitare lo sportivo alle nozze: secondo voi Magnini accetterà?