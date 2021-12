Dopo Vite al Limite la sua forma fisica è pazzesca, ma avete mai visto com’era prima? Da restarne davvero impressionati: eccola qui!

Una vera e propria forma fisica da urlo, quella sfoggiata sui social dall’amatissima paziente del dottor Nowzaradan. Entrata a far parte di Vite al Limite nel corso della sua seconda stagione, la giovane donna di Lafayette ha dimostrato sin da subito di avere un forte interesse a ritornare in forma. E i suoi ultimissimi risultati, c’è da ammettere, ce ne danno ampia conferma!

Vite al Limite è un programma davvero seguitissimo! Se da una parte, però, ci sono le persone che seguono attentamente le vicende di tutti i pazienti del dottor Nowzaradan, dall’altra parte sono altrettanto numerose quelle persone che, invece, vogliono sapere come sia cambiata la loro vita dopo il programma. Con i riflettori accesi, diciamoci la verità, la maggior parte è riuscito ad ottenere dei risultati, ma una volta ritornati a casa? Ebbene. La protagonista di questo nostro articolo è l’esempio lampante di quanto Vite al Limite non soltanto è un programma reale, ma che i pazienti del dottor Now continuano a mantenere un regime sano e regolato anche una volta spenti i riflettori.

Dopo Vite al Limite sfoggia una forma fisica pazzesca: eccola prima, impressionante

Resterete davvero impressionati quando vedrete com’era prima di Vite al Limite questa paziente del dottor Nowzaradan. Prima di mostrarvela, però, scopriamo qualche cosa in più sulla sua storia. Lei si chiama Tara Taylor. E, quando ha deciso di chiedere aiuto al chirurgo iraniano, raggiungeva un peso di 275 kg. Armata di coraggio e, soprattutto, di buona volontà, però, la donna di Lafayette è riuscita a portare a casa un traguardo impressionante. In un anno, infatti, è riuscita a dimagrire più di 100 kg. Arrivando, quindi, a pesare 179 kg.

Ad oggi, e il suo canale Facebook ce ne da ampia prova, Tara Taylor sfoggia una forma fisica davvero da urlo. Com’era prima, vi starete chiedendo? Guardatela un po’ qui:

Insomma, Tara ha portato a casa dei risultati davvero impressionanti. E il prima e il dopo che vi abbiamo mostrato ne è la prova. Congratulazioni!