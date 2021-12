Al GF Vip arriva un nuovo dramma del passato per Lulù: in lacrime fa una confessione veramente da brividi.

Il percorso di Lulù al GF Vip si alterna in momenti di spensieratezza e altri veramente drammatici. L’ultimo racconto sul suo passato ha lasciato tutti di stucco, compreso il conduttore Alfonso Signorini.

Le principesse Selassié sono da poco state divise nella casa del GF, e nemmeno una settimana dopo, una delle tre è stata eliminata dal programma. Si tratta della più piccola delle tre sorelle, Clarissa. Questo avvenimento ha gettato nel pieno sconforto e in una crisi di rabbia la sorella Lulù, che proprio non si aspettava di dover dire già addio a una delle sue sorelle. Sappiamo già che la vita di Lulù è stata segnata da accadimenti drammatici, ma pare non sia finita qui. Nella scorsa puntata Lulù in lacrime fa una rivelazione drammatica sul suo passato e quello della sua famiglia.

GF Vip: Lulù in lacrime racconta un dramma del passato

Nella scorsa puntata di lunedì 6 ottobre, il conduttore Alfonso Signorini decide di approfondire il travagliato passato delle sorelle Selassié, in particolare quello di Lulù. Invitata nella mistery room Lulù racconta il suo passato difficile anche a livello economico. “Io e le mie sorelle abbiamo vissuto dei momenti in cui non potevamo fare tante cose. Purtroppo per la situazione di mio papà abbiamo avuto dei momenti in cui non potevamo nemmeno comprare delle cose da mangiare, e non c’era nessuno che ci aiutava”.

Lulù prosegue il racconto spiegando che le stesse persone che prima erano vicine poi non c’erano più nel momento in cui loro non potevano regalare qualcosa. “Un sacco di persone si non allontanate da noi, perché magari non le invitavamo più a cena o in vacanza” Alla domanda di Alfonso su come facessero a vivere in quella situazione Lulù dice che “Con l’aiuto di pochissime persone, ma comunque 7 persone con 2 cani, avevamo dei momenti in cui dovevamo scegliere mangio io o compro il cibo per il mio cane?” Dei momenti veramente terribili per questa famiglia. Lulù conclude il discorso affermando che questa situazione le ha fatto veramente capire chi erano i veri amici.

Un racconto pesante che ci ha fatto capire molto su Lulù e le sue sorelle.