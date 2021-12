Hernan Barcos, campione argentino dal cuore d’oro: avete visto cos’ha regalato alla tata?

Il bellissimo gesto di solidarietà del campione argentino Hernan Barcos e di sua moglie Giuli Cunha: il regalo alla tata lascia senza parole!

Ha giocato in nazionale argentina ben 4 volte e ora, nelle fila dell’Alianz Lima, continua a mietere successi come solo un grande campione può fare.

A 37 anni Hernan Barcos vanta una delle più brillanti carriere calcistiche, ma non solo. L’attaccante argentino in queste ore ha colpito i tifosi per un gesto ancora più bello di quelli che è solito compiere in campo.

Sui social, perfino i tifosi delle squadre avversarie si stanno congratulando con lui per l’immenso cuore d’oro che ha dimostrato di avere. Ha infatti fatto un regalo pazzesco alla sua tata, dimostrando una generosità che pochi possiedono.

Hernan Bercos, la notizia del regalo alla tata sta facendo il giro del mondo: di cosa si tratta

Insieme alla compagna Giuli Cunha, ha donato una casa alla tata dei loro figli: “Ha 4 figli e viveva in una casa di legno. Quando abbiamo appreso la sua storia, abbiamo deciso di cercare un appartamento in modo che possa vivere come merita e avere una migliore qualità della vita. Grazie a Dio, ce l’abbiamo fatta”, ha raccontato Barcos al programma radiofonico Las Voces del Fútbol.

In una foto in cui appaiono insieme sul balcone dell’appartamento, Giuli Cunha ha scritto: “Ti amo moltissimo Mari, molto, molto, molto! Grazie per essere così affettuosa con i nostri figli. Che tu possa essere molto felice!”.

Immediata e piena di gratitudine, la risposta della donna: “Grazie mille, siete i migliori capi del mondo. Grazie per il mio bellissimo appartamento, è un sogno divenuto realtà. Dio vi benedica, vi amo tantissimo”.

Un gesto nobile da parte di un campione nel gioco e nella vita.