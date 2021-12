È la sorella di una famosissima cantante, ma ha anche partecipato a una serie per ragazzi molto popolare, la riconoscete?

Vi ricordate di lei? Ha recitato nella serie per ragazzi su Nickelodeon molti anni fa, ora è una mamma e cantante, proprio come la celebre sorella, a cui assomiglia veramente tantissimo!

La diretta interessata si chiama Jamie Lynn ed è nata nel 1991 nello stato del Mississipi. In seguito si è trasferita con tutta la famiglia a New York per poter seguire la carriera della sorella, la quale stava guadagnando sempre più popolarità. Forse ricordate Jamie Lynn per essere stata la protagonista della serie per ragazzi Zoey 101, andato in onda su Nickelodeon, che trattava principalmente argomenti adolescenziali. Attualmente è stata scelta per interpretare una dei protagonisti del Colore delle Magnolie targato Netflix. La sua carriera è proseguita anche verso il mondo della musica, infatti è anche una cantante country.

Nel 2005 ha inciso il brano Follow Me, che è poi diventata la colonna sonora di Zoey 101. La canzone è stata scritta proprio dalla famosa sorella di Jamie Lynn. Avete capito di chi si tratta? Jamie Lynn Spears è la sorella minore della celebrissima Britney Spears. Le due sono veramente due gocce d’acqua, anche se tra di loro corrono dieci anni di differenza. A quanto pare dopo la bufera mediatiche che ha investito la famiglia Spears per il caso “freebritney“, anche i rapporti tra le due sorelle si sono incrinati tantissimo.

Sembrerebbe che il loro rapporto non fosse così solido come sembrava e che Jamie Lynn non avrebbe affatto supportato la sorella nella battaglia legale contro il loro padre. La foto che le ritrae insieme è infatti l’ultima reperibile delle sorelle Spears felicemente vicine. Jamie Lynn dal canto suo sembra avere una vita tranquilla. Sul suo profilo Instagram da due milioni di follower pubblica spesso la sua vita da mamma, infatti ha avuto la prima figlia a 16 anni con il suo fidanzato del liceo, e la seconda con l’attuale marito Jamie Watson.

Ci auguriamo che il loro rapporto si risolva presto. E voi conoscevate la sorella di Britney Spears?