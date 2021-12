Marta è una delle protagoniste della serie tv ‘Tutta colpa di Freud’, ma sapete qual è il suo titolo di studio? In pochissimi lo conoscono!

Siete anche voi in trepidante attesa per la seconda puntata di Tutta colpa di Freud? In onda ogni Mercoledì sera fino al 22 Dicembre, fino a qualche giorno prima di Natale quindi, la serie tv tratta dall’omonimo film diretto da Paolo Genovese si appresta a fare compagnia l’amatissimo pubblico italiano con delle puntate davvero avvincenti.

Concentrata sulle avventure di Francesco, personaggio interpretato da Claudio Bisio, la serie tv non soltanto racconta le vicende di cui è protagonista lo psicoanalista cinquantenne, ma anche tutte le vicissitudini che vive in compagnia delle sue figlie. Circondato da tre splendide e giovanissime donne, il simpaticissimo Francesco è alle prese con i loro drammi, il loro problemi e pensieri. Oltre a Sara, che è in procinto di sposarsi, ma scopre di avere una forte attrazione per la proprietaria dell’atelier, Francesco dovrà fare i conti anche con Emma, che sogna di diventare influencer, e Marta, che invece ritorna a casa appena terminata la relazione con il suo professore. Ecco. A proposito di quest’ultima, sapete qual è il titolo di studio dell’amatissima attrice.

Tutta colpa di Freud, sapete qual è il titolo di studio della giovanissima Marta?

Se il volto di Marta in Tutta colpa di Freud non vi risulta affatto nuovo, avete pienamente ragione! Seppure sia davvero giovanissima, Marta Gestini, questo è il suo vero nome, è un’attrice affermatissima ed amatissima. Pensate, il suo primo ruolo al cinema è stato interpretato quando era soltanto una bambina. Ed adesso vanta la collaborazione con grandissimi nomi del cinema. Tra cui, il mitico Anthony Hopkins.

Cosa sappiamo, però, su Marta Gestini? Appurato che la sua carriera è formidabile, siete curiosi di sapere qualche ‘retroscena’ un più su di lei? Ad esempio, vi siete mai chiesti quale sia il titolo di studio? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Da quanto si apprende da una sua intervista ad Io Donna, sembrerebbe che la bella Gestini sia diplomata in liceo classico. E che, contemporaneamente ai suoi studi liceali, abbia iniziato anche diversi altri corsi. A partire, quindi, da quelli di danza. Fino a quelli di recitazione.

Vi sta piacendo Marta in Tutta colpa di Freud? A noi, si