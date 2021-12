Max Tortora è uno stimatissimo attore, ma voi avete mai visto la sua compagna? Si chiama Maria Teresa: insieme formano una coppia stupenda.

È proprio lui il personaggio del momento, Max Tortora. Attore e comico di successo, il simpaticissimo è uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova serie televisiva firmata Mediaset. Nei panni di fedelissimo amico di Claudio Bisio, l’attore continua a ribadire il suo incredibile talento.

A distanza di qualche settimana dalla fine di Luce dei tuoi occhi e Storia di una famiglia perbene, entrambe serie televisive di successo, Mediaset tenta di fare l’en plein con un nuovo progetto. Stiamo parlando proprio di ‘Tutta colpa di Freud’, serie televisiva tratta dall’omonimo film di Paolo Genovesi. Proprio questa sera, Mercoledì 8 Dicembre, andrà in onda la seconda puntata, ma siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui suoi protagonisti? Ad esempio, Max Tortora è un attore amatissimo e di successo, ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma l’interprete romano è fidanzato da diversi anni con Maria Teresa. Ecco, voi avete mai vista la sua compagna? Ci pensiamo noi a mostrarvela! Anche se, vi anticipiamo, è davvero bellissima. Anzi, insieme sono bellissimi!

Avete mai visto la compagna di Max Tortora? Che coppia splendida!

In attesa di poterlo rivedere nuovamente nei panni di Matteo, migliore amico di Francesco, scopriamo qualche cosa in più su Max Tortora. Ad esempio, voi avete mai visto la sua compagna? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attore romano sia felicemente fidanzato con Maria Teresa Merlino da diversi anni. E che, nonostante il forte sentimento che li lega, sono piuttosto riservati.

Chi è, però, Maria Teresa Merlino? Nata a Roma, la compagna di Max Tortora è anche lei una famosa ed amata attrice. Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che il loro primo incontro sia avvenuto sul set di ‘Miami Beach’ nel 2016. E che, da quel momento, non si sono mai più lasciati. Eccoli insieme proprio recentemente:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire. Non soltanto Maria Teresa è bellissima, ma la coppia è davvero splendida. Siete d’accordo?