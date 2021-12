Oggi è uno dei medici più famosi in Italia, ma un episodio ha cambiato per sempre la sua vita: sapete quale?

Oggi è uno dei medici più famosi in Italia, ma un episodio ha cambiato per sempre la sua vita: sapete di quale si tratta?

L’uomo nella foto è uno dei medici più famosi d’Italia ed è divenuto noto anche grazie alla pandemia di Covid-19. Spesso, infatti, figura in televisione e aggiorna il pubblico sull’evoluzione del virus. Un episodio, però, ha cambiato per sempre la sua vita.

È uno dei medici più famosi in Italia: l’episodio che ha cambiato la sua vita

Lui è uno dei medici più famosi in Italia. Ha raggiunto l’apice del successo durante la pandemia di Covid-19, figurando in numerose trasmissioni televisive per aggiornare gli italiani sull’andamento del virus.

Ancora oggi figura dal suo studio in tantissimi talk-show. La notorietà, però, ha anche il risvolto della medaglia. Non è infatti tutto oro quello che luccica. Ebbene, c’è stato un episodio che ha cambiato letteralmente la vita del medico.

L’uomo nella foto è Matteo Bassetti, noto infettivologo e primario del reparto di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. Molti di voi l’avranno sicuramente visto in televisione in quest’ultimo periodo.

Bassetti è sempre stato in prima linea nella lotta al Covid-19. Nelle trasmissioni televisivi in cui è stato protagonista ha sempre difeso l’importanza del vaccino e della prevenzione. Ancora oggi informa gli italiani riguardo alla sviluppo del temutissimo virus.

La notorietà, però, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Se da una parte c’è chi stima Bassetti per il suo impegno nella lotta contro il Covid-19, dall’altra c’è chi lo attacca, soprattutto chi è contrario al vaccino anti-Covid.

Bassetti, da quando figura in televisione, ha ricevuto numerose minacce, alcune di queste rivolte anche alla famiglia. Fortunatamente è riuscito sempre ad affrontarle senza perdere la professionalità, ma c’è stato un episodio che ha cambiato radicalmente la sua vita.

Il noto virologo ha deciso di denunciare quando, su un bus dell’AMT di Genova, ha letto: “A morte Bassetti“. La frase gli ha fatto accapponare la pelle. Bassetti ha deciso così di esporre denuncia e in seguito alle sue segnalazioni la Procura della Repubblica di Genova aveva dato il via a un’inchiesta che aveva portato gli agenti della Digos ad effettuare blitz in tutta Italia da Nord a Sud.