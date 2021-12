“Non mi vedevo bella”: Jessica racconta un momento difficile del suo passato

“Non mi vedevo bella”: Jessica al Gf Vip, durante la rubrica ‘Terzo Occhio’, racconta un momento difficile del suo passato.

Il Grande Fratello Vip è partito il 13 settembre. Non finirà a dicembre, perchè è stato confermato il prolungamento. La fine è prevista per il 14 marzo. Cosa succederà nella casa? Chi resta e chi abbandona? Lo scopriremo fra pochissimi giorni.

Jessica Hailé Selassié è una delle concorrenti del reality. E’ una principessa etiope entrata come concorrente unico insieme alle due sorelle, Lucrezia e Clarissa. Qualche settimana fa, sono state divise e adesso giocano ognuno per conto proprio. La più piccola, Clarissa, è stata eliminata una settimana fa. Jessica è molto amata dal pubblico, è una ragazza semplice e molto protettiva nei confronti delle sue sorelle. Domenica è stata ospite del ‘Terzo Occhio’, la rubrica di approfondimento organizzata da Giacomo Urtis, ogni domenica. Qui, la giovane si è raccontata e ha parlato di un momento difficile del suo passato.

Jessica si racconta: "Non mi vedevo bella", il momento difficile del suo passato

Jessica è la prima delle tre sorelle Hailé Selassié.

Durante questa chiacchierata, la concorrente ha percorso alcuni tratti salienti della sua vita, sotto l’incalzare delle domande degli altri presenti. Jessica ha raccontato anche di un momento particolare del suo passato. Ha spiegato di non aver vissuto bene gli anni della scuola e di essere stata presa in giro dai suoi compagni.

“Sono stata sola, cercavo di affrontare le cose da sola anche se non sempre riuscivo. Quando avevo un problema mia mamma se ne accorgeva… Io mi piacevo, però percepivo di non piacere agli altri, nel senso che ero diversa. Ogni volta che qualcuno si avvicinava a me pensavo che fosse una presa in giro, non mi vedevo bella”, ha detto la principessa. Ha raccontato che ha sempre cercato di vedere le cose nel positivo e ad un certo punto sua mamma è diventata la sua migliore amica. “Oggi voi mi vedete molto felice, per quattro anni non lo sono stata, ero molto in sovrappeso per problemi di salute.. solo con la mia forza sono riuscita a piacermi”.