Impossibile dimenticare Pablo Puyol in Paso Adelante: chi è la compagna dell’attore, non tutti lo sanno

Impossibile dimenticare Pablo Puyol in Paso Adelante: sapete chi è la compagna dell’attore? Non tutti, a quanto pare, lo sanno.

Paso Adelante è una serie televisiva spagnola trasmessa in Italia dal 2004 al 2006. Divisa in sei stagioni, la trama è incentrata sulle storie di ragazzi che frequentano la più famosa e prestigiosa scuola di ballo e di recitazione di Madrid.

In questa serie abbiamo conosciuto Lola, Roberto, Ingrid, Silvia, Pedro e tantissimi altri personaggi. L’amore per il ballo, la recitazione e il canto sono messi in primo piano, ma vivendo sotto lo stesso tetto, i ragazzi hanno stretto anche forti amicizie e inaspettate relazioni. Ricordate Pedro Salvador? E’ un giovane che aspira a diventare un famoso ballerino. Provenendo da una famiglia modesta è costretto a lavorare per poter pagare le rette scolastiche. Si innamora prima di Silvia, poi ha una breve relazione con Marta e una cotta per Adela, la professoressa di danza classica. Alla fine, però, capisce che è Lola Fernandez la ragazza per lui. Pedro è stato portato in scena dall’attore Pablo Puyol. Oggi, sapete chi è la sua compagna?

Pablo Puyol interprete di Pedro in Paso Adelante: chi è la compagna dell’attore

Pablo Puyol è un attore, cantante e ballerino spagnolo. È un interprete uscito dalla scuola di arte drammatica di Malaga e ha studiato canto e danza. L’abbiamo conosciuto grazie a Paso Adelante, serie televisiva spagnola trasmessa anche in Italia.

Qui ha vestito i panni di Pedro Salvador. Ha fatto parte con altri ragazzi della serie, quali Beatriz Luengo, Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz e Silvia Marty, del gruppo musicale UPA Dance. Il gruppo si è sciolto alla fine del 2004, alcuni componenti decisero di intraprendere la carriera da solista. Sembrerebbe che l’attore abbia avuto una relazione con la sua collega Dafne Fernandez, conosciuta in Paso Adelante, dove lei ha interpretato Marta Ramos. Oggi, però, Pablo sembra essere felice e innamorato: sapete con chi?

Non tutti sanno che, l’attore è fidanzato. La sua compagna si chiama Beatriz Mur, attrice, ballerina e presentatrice. Sui social, non sono molte le foto insieme, ma l’ultima è stata pubblicata di recente. Pablo e Beatriz sembrerebbe stiano insieme da più di un anno, in base alla data di pubblicazione delle foto in cui appaiono.