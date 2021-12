Prima l’incontro sotto i riflettori e poi protagonisti di un amore da sogno: che fine hanno fatto oggi? Colpo di scena pazzesco dopo anni.

Il loro primo incontro è avvenuto sotto le telecamere. E da quel momento non si sono mai più lasciati. Vi ricordate di loro? Stiamo parlando proprio di un’amatissima coppia, che ha partecipato ad un reality famosissimo ed apprezzatissimo!

Se siete curiosi di sapere qualche cosa in più sui protagonisti di questo nostro articolo, state tranquilli: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Procediamo, però, con ordine! Correva esattamente il 2015 quando Alessia Marcuzzi si metteva al timone della quattordicesima edizione del Grande Fratello. A trionfare nel reality, come ricorderete, è stata proprio lei: la splendida Federica Lepanto. A rendere, però, l’edizione del GF non è stata affatto la bellissima infermiera campana, ma anche tutti gli altri concorrenti che vi hanno preso parte. Tra i tanti, ad esempio, è davvero impossibile dimenticarci di lei: Jessica Vella! Ricordate, infatti, che nella casa più spiata d’Italia la bella siciliana entrò con sua sorella Lidia? Ebbene: il percorso della giovanissima non è assolutamente passato inosservato. E il motivo è facilissimo! Durante la sua esperienza, Jessica si è innamorata di un suo compagno.

Si sono conosciuti ed innamorati in tv: il colpo di scena a distanza di 7 anni

Prima l’incontro sotto i riflettori, poi l’amore: cos’è successo dopo?

Il percorso di Jessica Vella all’interno della casa della Grande Fratello nel corso della sua quattordicesima edizione no è assolutamente passato inosservato. Non soltanto perché la bella siciliana è stata tra coloro che non ha perso occasione di poter dimostrare il suo carattere quando ce n’era bisogno, ma anche perché proprio in quella casa ha trovato l’amore.

È proprio nella casa del GF, infatti, che Jessica ha iniziato una splendida storia d’amore con un coinquilino. Stiamo parlando di lui: il giovane Kevin. Cos’è successo, però, dopo il programma? Beh, un vero e proprio colpo di scena! Terminato il reality, Jessica e Kevin sono stati i protagonisti di una splendida storia d’amore. E, spesso e volentieri, hanno dato prova del loro amore. Da diverso tempo, però, i due non fanno più coppia fissa. Alcuni mesi fa, infatti, i due hanno annunciato la loro rottura definitiva.

Vi piacevano insieme?