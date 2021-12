Sabrina Ferilli, il suo fantastico albero di Natale è già pronto! L’attrice spiazza i fan con una pallina tutta da ridere

Oltre alle sue mille qualità di artista e di donna, Sabrina Ferilli è dotata anche di tanta ironia: anche il suo albero di Natale lo dimostra!

Se la sua bellezza non ha di certo bisogno di essere sottolineata, la sua simpatia è da sempre la vera chiave del suo successo. Sabrina Ferilli è così amata dal pubblico proprio perché la sua avvenenza non le ha mai impedito di strappare un sorriso con ironia e semplicità.

Legata a Maria De Filippi da una profonda amicizia, l’attrice romana è una presenza di grande importanza a Tu si que vales, la cui ultima edizione in ordine di tempo è finita proprio un paio di settimane fa.

Come molte altre sue colleghe del mondo dello spettacolo, anche la protagonista di Svegliati amore mio, L’amore strappato e tante altre fiction di successo è stata alle prese con gli addobbi di Natale. Sul suo seguitissimo profilo Instagram ha pubblicato, proprio in queste ore, un video in cui la si vede allestire l’albero, ma attenzione: Sabrina non poteva certo rinunciare a far ridere i suoi fan e allora ha pensato a stupirli riuscendoci alla grande!

Sabrina Ferilli, il suo non è un albero di Natale come gli altri: non immaginereste mai il motivo

Il video postato sulla popolare piattaforma la ritrae mentre pone fantastici addobbi colorati sull’abete: fiocchi, piccoli Babbo Natale, palline colorate e luci.

Si nota subito che si tratta di un albero davvero meraviglioso, ma nessuno avrebbe mai immaginato che proprio l’ultima pallina recasse la scritta “Sti c***i”! Un modo di dire tipicamente romanesco e solo la Ferilli, che della sua romanità ha fatto la sua caratteristica saliente, poteva avere un’idea così geniale!

Cosa ne dite? Si è aggiudicata o no il premio dell’albero dell’anno?