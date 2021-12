Tutti abbiamo amato l’elfo ‘Dobby’ in Harry Potter, ma sapete chi si nasconde dietro al personaggio? Il volto dell’attore vi lascerà senza parole!

L’anniversario per l’uscita del primo film della saga di Harry Potter, La pietra filosofale, è alle porte! Tra i vari personaggi del mondo magico non possiamo certo dimenticare Dobby, il mitico elfo magico che ci ha fatto commuovere.

Harry Potter, la saga fantasy ispirata ai romanzi di J. K. Rowling è diventata famosa in tutto il mondo, e ha lanciato verso il successo tutti gli interpreti che vi hanno preso parte. Non tutti gli attori dei film sono però riconoscibili. Tra questi troviamo l’adorabile e divertente Dobby, l’elfo magico che ha aiutato il protagonista per tutto il corso della storia. L’incredibile tecnologia a disposizione dei registi e della troupe ha permesso all’attore di cambiare pelle e prestare ila sua recitazione al personaggio, anche se è irriconoscibile! Siete curiosi di sapere chi è l’attore che si nasconde dietro Dobby?

Dobby in Harry Potter: chi si nasconde dietro il personaggio?

Il volto che ha dato spessore al personaggio di fantasia è quello del londinese Toby Jones, classe 1967. Figlio d’arte degli attori Freddie Jones e Jeanne Heslewood. Toby ha iniziato a interessarsi alla carriera nel mondo del cinema fin da giovane. Prima del ruolo come elfo magico nella fortunata saga, Toby Jones ha lavorato sul set di tantissimi film, tra cui Neverland-Un sogno per la vita, Infamous-una pessima reputazione e I miserabili. Nel 2002 viene scelto per doppiare il personaggio di Dobby in Harry Potter, e la sua voce ha veramente reso speciale e credibile questo personaggio.

Tuttavia non è Harry Potter che ha sancito il successo di Toby Jones, piuttosto è la pellicola Infamous-una pessima reputazione in cui interpreta Truman Capote, che gli fa guadagnare il premio London Critics Circle Film Awards. Dopo il successo ricevuto, è riuscito anche a ottenere la parte per il cattivo Arnim Zola, nei film Marvel di Captain America. Nel 2015 partecipa anche alla produzione internazionale di Il racconto dei racconti, diretto dal regista italiano Matteo Garrone. Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo davvero pochissimo poiché Toby Jones è un uomo veramente riservato, ma sappiamo che è sposato e ha due figli.

Adoriamo Toby Jones e non vediamo l’ora di vederlo di nuovo sul grande schermo!