“Se è vero che l’ho conquistata regalandole libri?”: Paolo Bonolis spiazza il pubblico

La spiazzante risposta di Paolo Bonolis nel corso dell’intervista a Verissimo: c’entrano sua moglie Sonia Bruganelli e i libri.

Anche in occasione dell’ultima intervista di cui sono stati protagonisti a Verissimo lo scorso fine settimana, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli si sono dimostrati una coppia dalla sintonia invidiabile.

Insieme da 25 anni, il celebre conduttore e l’opinionista del GF Vip 6 sono più uniti che mai e il feeling tra loro è palpabile. Con la solita ironia che lo contraddistingue e lo rende così amato dal pubblico, Paolo ha svelato chi è il più ‘romantico’ all’interno del rapporto: “Sono romantico, Sonia no. Che vuoi dire ora, che sei romantica? Va bene tutto, ma proprio le fesserie no. […] Come sono passati questi anni insieme? Benissimo. Se stiamo ancora qui a Verissimo e non in cronaca nera è tanta roba. Il problema non sono gli anni passati, sono quelli che ci aspettano”.

Una bellissima famiglia allargata quella che hanno costruito, dove non manca il legame con i figli nati dal primo matrimonio di Bonolis, reso ormai nonno dalla figlia che vive in America. “Sono diventato nonno. Sarebbe bellissimo se potessi farlo il nonno, ma lui vive con mia figlia e suo marito ad Austin, in Texas. Ogni tanto vedo solamente qualche filmato: ha cominciato a mangiare da solo, ha imparato a camminare, tra un po’ mi manderanno i video in cui va a lavorare. Non si può andare da nessuna parte e lo vivo in chiave bidimensionale”.

Il presentatore, dopo la fine della relazione con Laura Freddi, ha deciso di convolare a nozze di nuovo con Sonia. Proprio su come sia nato il loro amore, ha cercato di indagare la Toffanin e la risposta di Paolo ha spiazzato tutti.

Verissimo, Paolo Bonolis rivela se ha conquistato la moglie con i libri

Nonostante siano passati molti anni dal loro primo incontro, Paolo appare ancora super innamorato di sua moglie e tutto fa pensare che si sia trattato di un vero colpo di fulmine.

Quando Silvia Toffanin gli ha chiesto se sia rimasto folgorato, lui ha risposto: “Tipo San Paolo sulla via di Damasco. Se è vero che l’ho conquistata regalandole libri? Questa è la copertura, in realtà l’ho conquistata con altre cose, ma non si possono dire. Sonia ha detto che millantavo ricchezze? Ancora oggi millanto”, riferendosi chiaramente a quanto raccontato dalla moglie in studio al GF Vip. Sonia poi ha subito detto: “Le doti di prima, infatti, le stava millantando”.

Una delle coppie più belle e simpatiche dello spettacolo, siete d’accordo?