Soleil Sorge, chi è l’uomo che l’aspetta fuori dal Gf Vip: finalmente svelata la sua identità

La concorrente del Gf Vip Soleil Sorge ha spesso dichiarato di avere un uomo fuori dalla casa e finalmente è stata svelata la sua identità

Nella casa più spiata d’Italia ha fatto perdere la testa a Gianmaria Antinolfi, a Nicola Pisu, ma soprattutto ad Alex Belli. Fuori dalla casa, però, il suo cuore batte per una sola persona. La modella italo-americana ha più volte rivelato di avere qualcuno che l’aspetta fuori dalla casa del Gf Vip. Ma di chi si tratta? Finalmente è stata svelata la sua identità.

Soleil Sorge, chi è l’uomo che l’aspetta fuori dal Gf Vip

La modella italo-americana è senza ombra di dubbio una delle concorrenti più discusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, Soleil ha messo in mostra il suo carattere da guerriera, così come aveva fatto all’Isola dei Famosi. Anche per questo motivo è una delle concorrenti più amate della sesta edizione.

Soleil ha una fan base che fa invidia agli altri concorrenti, non a caso è anche la più temuta nella casa del Gf Vip 6. Chi si mette contro di lei rischia di uscire dal gioco: così infatti è successo a Raffaella Fico, Ainett Stephens e Samy Youssef, oltre che a Miriana Trevisan, poi rientrata grazie al biglietto di ritorno.

Nella casa più spiata d’Italia, Soleil si è avvicinata molto ad Alex Belli. I due, però, dichiarano di essere solo amici, nonostante ci sia un’affinità sia fisica che mentale. La modella italo-americana ha più volte confessato di avere un uomo che l’aspetta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ma di chi si tratta? Finalmente è stata svelata l’identità del fortunato.

Il settimanale “Chi” nella rubrica “Chicche di Gossip” ha cercato di ricostruire l’identità dell’uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore della modella italo-americana: “Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”.

L’identikit fornita da “Chi” porterebbe a Carlo Domingo, figlio di Enzo Domingo e Giusy Panariello titolari della Domingo Communication, agenzia che si occupa di comunicazione per il settore moda.