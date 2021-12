Uomini e Donne, la puntata di oggi 8 Dicembre andrà in onda?

La puntata di oggi 8 Dicembre di Uomini e Donne andrà in onda regolarmente? Cosa abbiamo appena scoperto: se lo stanno chiedendo in tanti.

Senza alcun dubbio, vi sarete posti in tantissimi questa domanda: Uomini e Donne oggi, Mercoledì 8 Dicembre, andrà in onda regolarmente? Sappiamo benissimo che, come da calendario, questo è un giorno segnato di rosso. E, quindi, un giorno festivo. Cosa accadrà, però, ai nostri programmi preferiti?

Leggi anche –> Uomini e Donne, colpo di scena tra Joele e Ilaria: il gesto che tutti hanno notato

Così come tutte le altre passate edizioni, anche questa che sta andando in onda da Settembre scorso è un’edizione di Uomini e Donne piuttosto imperdibile. Ricca di corteggiatori, dame e cavalieri, ma anche di tantissimi colpi di scena, il dating show sta regalando delle emozioni davvero impressionanti. È proprio per questo motivo che l’appuntamento col programma di Maria De Filippi a partire dalle ore 14:45 è diventato fisso. Lo sarà anche oggi? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Leggi anche –> Uomini e Donne, “La relazione non è andata”: l’annuncio gela i fan, si sono lasciati!

La puntata di oggi 8 Dicembre di Uomini e Donne andrà in onda?

Questi troni di Uomini e Donne vi stanno appassionando talmente tanto che non vedete l’ora di sapere come andranno a finire? D’altra parte, come darvi torto! Ciascuno dei protagonisti di questa edizione sta regalando delle emozioni davvero pazzesche. Ed è per questo motivo che tutti sono interessati a scoprire cosa accadrà esattamente.

Leggi anche –> Ricordate il trono ‘lampo’ di Mara Fasone? Sono trascorsi tre anni, com’è oggi l’ex volto di Uomini e Donne

Dopo l’imperdibile puntata di ieri, siete desiderosi di sapere se oggi, Mercoledì 8 Dicembre, Uomini e Donne andrà in onda regolarmente? Ebbene. Purtroppo, dobbiamo darvi una spiacevolissima notizia al riguardo! Dato il giorno festivo, i programmi di Maria De Filippi si prendono una pausa. A partire, quindi, dalle 14:45 di oggi non ci sarà il classico appuntamento con Uomini e Donne. E né altrettanto ci sarà quello di Amici. Ovviamente, sia chiaro: lo ‘stop’ durerà solo un giorno. Da domani, Giovedì 9 Dicembre, ritornerà tutto nella norma.

Cosa ci sarà al suo posto?

Appurato, quindi, che la puntata di oggi di Uomini e Donne non andrà in onda, siete curiosi di sapere cosa ci sarà al suo posto? A partire dalle ore 14:45 fino a qualche istante prima della classica puntata con il daytime del GF, andrà in onda il film ‘Operation Christmas’.

Non disperatavi: da domani Uomini e donne ritornerà a farvi compagnia.