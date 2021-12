“Sei uno sfigato di me**a”, la verità sulla lite tra Alfonso Signorini e Nicola Pisu al Gf Vip 6

Durante la scorsa puntata del Gf Vip 6 c’è stata una lite tra Alfonso Signorini e Nicola Pisu? Ecco tutta la verità

L’indiscrezione circola da alcune ore ed è veramente clamorosa. Stando da quanto riportato sul web, la scorsa puntata del reality show sarebbe stata molto accesa, soprattutto in studio. Non tutto, però, è come sembra. In questo articolo vi sveliamo tutta la verità.

Gf Vip 6, la verità sulla lite tra Alfonso Signorini e Nicola Pisu

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Nella casa ci sono stati alcuni confronti molto accesi. La tensione, però, pare non sia salita solamente nella casa. C’è chi mormora che anche in studio si siano alzati i toni.

I telespettatori più attenti si sono accorti che ad un certo punto uno degli ex concorrenti del reality show non è più comparso in studio. Stiamo parlando di Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani ed ex gieffino. Una voce, riportata dal vicolodellenews, ha dichiarato che l’assenza di Nicola sarebbe dovuta ad una presunta lite con gli autori del programma e con Alfonso Signorini.

Secondo quanto riportato sul web, Nicola avrebbe dovuto essere interrogato sulla vicinanza tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Di fronte al rifiuto di Pisu, uno degli autori si sarebbe scagliato contro di lui. A questo punto Nicola avrebbe deciso di lasciare lo studio e sarebbe stato accompagnato anche dalle parole di Signorini: “Sei uno sfigato di me**a”.

La voce riportata sul web ovviamente ha creato assai clamore attorno al programma. I telespettatori hanno immediatamente denunciato sui social l’atteggiamento di Signorini e della sua squadra di autori. Fortunatamente per il conduttore e per il programma stesso, però, è intervenuto Nicola Pisu in persona sui social per chiarire l’accaduto.

L’ex concorrente del reality show ha dichiarato che si tratta di una fake news. Non c’è stata nessuna lite dunque tra Signorini e il figlio di Patrizia Mirigliani. Nicola sarà sempre presente nello studio del reality show.