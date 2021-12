Amici 21, anticipazioni domenica 12 dicembre: eliminati, super ospiti e colpi di scena; cosa accadrà nella prossima puntata del talent show di Canale 5.

La 21 esima edizione di Amici è entrata nel vivo! Come sappiamo, ogni giorno su Canale 5 è in onda il day time della trasmissione di Maria De Filippi, a partire dalle 16.10 circa, dopo uomini e donne. La puntata settimanale va invece in onda di domenica e, tra qualche giorno, tornerà un nuovo imperdibile appuntamento. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà?

La registrazione della puntata di domenica 12 dicembre è avvenuta ieri, mercoledì 8 dicembre. Se non temete spoiler e volere conoscere le anticipazioni della puntata, siete nel posto giusto!

LEGGI ANCHE —–>Amici 21, dopo i provvedimenti disciplinari scoppia il caos in casetta: incomprensioni e discussioni tra gli allievi

Amici 21, cosa accadrà nella puntata di domenica 12 dicembre: le anticipazioni dettagliate

Manca qualche giorno ad una nuova puntata di Amici, ma, si sa, sul web trapelano le anticipazioni delle registrazioni. Anche stavolta, Amici News ci fa sapere nei dettagli cosa è accaduto nella registrazioni di ieri, 8 dicembre: si tratta della puntata numero 13 dell’edizione, che andrà in onda domenica 12 dicembre, a partire dalle ore 14. Ecco tutto quello che succederà!

Partiamo dalla notizia che tutti attendono con ansia: ci saranno eliminati? La risposta è no: tutti gli allievi si salveranno e vinceranno le proprie sfide, compreso il ballerino Mattia, tra i più amati dal pubblico. Il ballerino Christian non era presente in studio perché influenzato. Sono stati mandati in onda quattro filmati: uno dedicato all’amicizia proprio tra Christian e Mattia, uno sul silenzio di Rea, sulla reazione felice di Alex all’entrata di Cosmary e, infine, sui particolari talenti di LDA.

Passiamo alla gara cover, giudicata dalla mitica Sabrina Ferilli: Luigi e Sissi risulteranno primi con 9,5, mentre ultimi Alex, Elena ed Albe, con voto 7. Gli ultimi tre, quindi, andranno in sfida, mentre la Celentano decide di sospendere la maglia a Cosmary, una delle ballerine arrivate da poco.

LEGGI ANCHE —–>Elena di Amici 21, sapete qual è il suo titolo di studio? Nessuno lo immaginerebbe

Non mancano momenti esilaranti: oltre alla Ferilli, infatti, ci sarà anche Giovannino, il suo disturbatore a Tu si que vales. Ci saranno inoltre Riki, Il Pagante e, a grande sorpresa, Marco Mengoni. Insomma, una puntata imperdibile! Voi la seguirete?