Ballando con le Stelle, colpaccio di Milly Carlucci: arriva proprio lei

Milly Carlucci mette a segno un autentico colpaccio per la seconda semifinale di “Ballando con le Stelle”: arriva proprio lei

Tutto pronto per la seconda semifinale del talent show di Rai 1. Chi staccherà il pass valevole per la finalissima del programma? La conduttrice, nel frattempo, ha messo a segno un vero e proprio colpaccio. Per la seconda semifinale arriva proprio lei.

Ballando con le Stelle, colpaccio di Milly Carlucci

Ballando con le stelle è un programma televisivo di genere talent show in onda dal 2005 su Rai 1. La trasmissione è condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento italiano del talent show “Dancing with the stars” e vede protagonisti un gruppo di VIP che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a ballare. Le loro esibizioni vengono giudicate da una giuria di cinque esperti.

La trasmissione è giunta alla sedicesima edizione. Sabato sera andrà in onda la seconda finale di questa edizione. In gara sono rimasti ben sei concorrenti. Chi approderà all’ambitissima finale? Nel frattempo, la conduttrice ha messo a segno un vero e proprio colpaccio per la prossima puntata.

Sabato sera, su Rai 1, andrà in onda la seconda semifinale di “Ballando con le Stelle“. La conduttrice ha messo a segno un vero e proprio colpaccio per la prossima puntata. Sapete chi vestirà i panni di ballerina per una notte? Si tratta di un’attrice molto amata dagli italiani.

È stata proprio Milly Carlucci ad annunciarlo con il classico video pubblicato sui social: “Ho una notizia che mi riempie di emozione ed è l’annuncio della prossima ballerina per una notte, di questo sabato, seconda semifinale di Ballando con le Stelle. Ed è Monica Bellucci, è un nome che mi fa sognare perché è una delle donne più carismatiche, più belle, più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. Ed ho l’orgoglio di vedere un’attrice italiana che, veramente, è riuscita a fare successo in tutto il mondo… e vederla sul nostro palco. Quindi un’icona internazionale di bellezza, di bravura e di stile. Per noi e per voi”.