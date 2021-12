Belen e Stefano De Martino perchè si sono lasciati? L’indiscrezione bomba

Perchè Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? Dopo anni spunta una clamorosa indiscrezione: ecco i motivi della rottura

Per anni sono state una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Erano di una bellezza unica, ma non tutte le storie sono favole. La loro relazione amorosa, dopo un lungo tiro e molla, è finita per sempre. Ancora oggi, però, non si conoscono i motivi della rottura. Solo adesso spunta fuori una clamorosa indiscrezione: perchè si sono lasciati?

Perchè Belen e Stefano si sono lasciati?

Belen Rodrgieuz e Stefano De Martino si sono conosciuti nell’aprile 2012 nell’ambito della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. Lui era uno dei ballerini del programma, mentre Belen era chiamata a giudicare le esibizioni degli allievi.

È stato un vero e proprio colpo di fulmine. Belen si era da poco lasciata con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, mentre Stefano aveva avuto una storia d’amore con la cantante Emma Marrone, conosciuta anch’essa durante il talent show di Maria De Filippi.

I due si sono fidanzati poco dopo, mentre sono convolati a nozze il 20 settembre 2013 a Comignago. La coppia ha avuto un solo figlio, Santiago. Nel 2015, attraverso un comunicato stampa, hanno annunciato la fine della loro storia d’amore. Dopo un lungo periodo di separazione, nel 2019 hanno deciso di riprovarci. Tutto sembrava procedere per il verso giusto, ma l’anno dopo si sono separati definitivamente, intraprendendo percorsi di vita differenti.

Perchè Stefano e Belen si sono lasciati? La domanda se la pongono un po’ tutti. Insieme formavano una coppia bellissima e anche sul lavoro sembravano essere compatibili. Non tutte le storie, purtroppo, hanno il lieto fine e così la loro relazione amorosa è terminata per sempre.

Dopo appena un anno dalla loro separazione definitiva, spunta una clamorosa indiscrezione riguardante i motivi della rottura. Stando a quanto dichiarato dall’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, la coppia si sarebbe lasciata perchè Belen voleva un altro figlio, mentre Stefano rifiutava l’idea. Dopo una serie di tira e molla, oltre che di discussioni, hanno deciso di porre fine alla loro relazione amorosa.